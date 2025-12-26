El oro y la plata alcanzan nuevos máximos históricos

La escalada de los metales preciosos no da tregua este viernes, jornada festiva en buena parte de Europa. Oro y plata prolongan su avance apoyados en las compras de los bancos centrales, el repunte de las tensiones geopolíticas y la expectativa de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos. Ese escenario presiona a la baja al dólar frente a las principales divisas y favorece el atractivo de los metales y otras materias primas.

El oro al contado, que el miércoles rebasó por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza, marcaba este viernes nuevos máximos históricos. En la sesión llegó a tocar los 4.531,24 dólares, con un avance diario superior al 1% y una revalorización acumulada de más del 72% en lo que va de año.

La plata, por su parte, intensificaba su propio ‘rally’ con una subida de más del 5% respecto al cierre previo, hasta alcanzar otro récord: 75.485 dólares por onza. Con ese movimiento, su ganancia en 2025 ronda ya el 150%.

También el platino se sumaba a la euforia. Sus futuros llegaron a dispararse más del 10% y marcaron un máximo intradía de 2.475,85 dólares, lo que sitúa la subida del metal en el año cerca del 170%.