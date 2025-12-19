Lidl alcanza un impacto récord de 96,8 M€ en Baleares y dispara su huella económica un 51% en seis años

Lidl consolida su posición como uno de los principales impulsores de la economía balear. Según el Informe de Impacto Corporativo 2024, presentado hoy y elaborado por PwC, la actividad de la compañía ha generado 96,8 millones de euros en el PIB de las Islas Baleares durante el último ejercicio fiscal, lo que equivale al 0,24% del total del PIB regional, incluyendo el impacto directo, indirecto e inducido. Esta cifra supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior y, en el conjunto de los últimos seis años, su impacto total se ha incrementado un 51%, reflejo de una evolución constante y sostenida que consolida su papel en el tejido económico de las islas.

Este avance se traslada también al empleo. Al cierre del ejercicio 2024, Lidl sostiene 1.552 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, cifra que representa el 0,26% del empleo total en la comunidad. Desde 2018, el impacto total de la compañía sobre el mercado laboral balear ha crecido un 31%, en línea con su expansión territorial y su apuesta por la generación de empleo estable y de calidad.

Actualmente, Lidl cuenta con 31 establecimientos en las Islas Baleares, distribuidos en 26 tiendas en Mallorca, 3 en Ibiza y 2 en Menorca. En los últimos años, la compañía ha continuado su expansión con nuevas aperturas en Magaluf, Palma, Inca, Manacor y Can Picafort, contribuyendo al desarrollo económico y laboral de cada municipio donde opera.

El impacto de Lidl se extiende a todo el país

Las principales cifras a nivel global reafirman el compromiso de la compañía con la economía española, destacando su papel como motor de crecimiento al alcanzar una contribución total al PIB español de 9.238 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento del 6,5 % respecto al año anterior. La actividad de Lidl generó un total de 190.906 empleos directos, indirectos e inducidos en el conjunto de la economía nacional, lo que permitió sumar más de 10.000 nuevos puestos de trabajo. Además, su compromiso con el tejido productivo español se traduce en la exportación de producto nacional por un valor récord de 4.067 millones de euros, consolidándola como uno de los principales embajadores de la Marca España y el primer comprador de frutas y hortalizas del país.