Coca-Cola y Cambra de Comerç de Mallorca impulsan el emprendimiento femenino con una sesión pop-up de GIRA Mujeres sobre Inteligencia Artificial aplicada a los negocios

Coca-Cola y Cambra de Comerç de Mallorca celebran una sesión pop-up de GIRA Mujeres, el programa nacional de Coca-Cola que acompaña a las mujeres que desean lanzar un proyecto, consolidar su negocio o redefinir su trayectoria profesional, centrada en la formación de empresarias y emprendedoras baleares en el uso práctico de la Inteligencia Artificial en la gestión de negocios. El encuentro contribuye al objetivo del programa de impulsar el emprendimiento femenino a través de una formación accesible, contenidos prácticos y ponencias inspiradoras, así como el fomento de la creación de redes de contacto y de apoyo en el ecosistema emprendedor balear.

Susana Munar, vicesecretaria general de Cambra de Comerç de Mallorca, y Gabriel Mulet, responsable de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Baleares, han dado la bienvenida institucional al encuentro, destacando en sus intervenciones el valor del emprendimiento femenino, la innovación y el desarrollo económico local. Este bloque ha incluido una introducción al programa GIRA Mujeres, que cierra con esta sesión su novena edición en la región.

Susana Munar, vicesecretaria general Cambra de Comerç de Mallorca, destaca que “para la Cambra de Comerç de Mallorca es un placer acoger una nueva edición de la Popup GIRA Mujeres, un evento inspirador que busca fomentar la creación de redes, visibilizar el talento de las mujeres y generar oportunidades de colaboración. En esta edición nos hemos centrado en la Inteligencia Artificial, para explorar herramientas y aplicaciones que potencien su desarrollo profesional y empresarial.

Gabriel Mulet, responsable de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Baleares, añade que “desde la puesta en marcha de GIRA Mujeres, hemos visto cómo este programa se ha convertido en un referente para apoyar a las emprendedoras de la región. Este tipo de encuentros son clave para que las mujeres puedan encontrar la inspiración y los recursos necesarios para lanzar y consolidar sus proyectos. Para nosotros, trabajar de la mano de instituciones como Cambra de Comerç de Mallorca y el resto de entidades participantes es fundamental para impulsar el emprendimiento femenino en Baleares”.

La sesión ha incluido ponencias, talleres y mesas redondas que han puesto el foco en los retos y ventajas de integrar la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión empresarial, un aspecto en el que ha puesto especial énfasis Margarita Martínez, socia fundadora de Glad to Link y presidenta de GSBit. Concretamente, la ponencia se ha centrado en cómo esta nueva tecnología puede optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en los negocios de cualquier sector.

El encuentro también ha contado con la participación de referentes del ámbito tecnológico y emprendedor de la región en la mesa redonda 'Del algoritmo al éxito: usa la tecnología con cabeza y corazón'. Bajo la moderación de Dolores Ordóñez, socia fundadora de AnySolution, la sesión ha contado con las intervenciones de Antonia Álvaro, fundadora y directora general de Sublime Oils; Tiffany Blackman, delegada de Aubocassa, e Inés Navarro, socia fundadora de Mindai IA Agency, que han compartido experiencias reales, buenas prácticas y aprendizajes derivados de la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial.

Dolores Ordóñez, socia fundadora de AnySolution, señala que “es un placer participar en una nueva edición de un evento que se ha consolidado como un encuentro de referencia para visibilizar talento en femenino. Un evento en el que destacadas profesionales y nuevas emprendedoras comparten sus experiencias sobre temas de actualidad”.

Ana Ferriol, directora insular de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consell de Mallorca, ha sido la encargada de realizar la clausura del acto, en el marco del apoyo de la institución al desarrollo de iniciativas dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos y la consolidación de una comunidad de mujeres emprendedoras en Mallorca. El cierre del evento también ha contado con un ‘Aperitivo Coca-Cola’, un espacio en el que los asistentes han tenido la oportunidad de tejer relaciones profesionales, ampliar su red de contactos e intercambiar ideas.

Nueve años ayudando a las mujeres a romper barreras

En esta IX edición de GIRA Mujeres, el programa ha contado con la participación activa de alrededor de 1.000 mujeres de toda España. Estas mujeres han recibido formación en capacitación y desarrollo de habilidades esenciales para el emprendimiento. Además, en esta edición, GIRA Mujeres ha dado un paso más en su compromiso con las mujeres que desean expandir sus horizontes profesionales más allá de los sectores tradicionales. En sus dos itinerarios, el programa fomenta la integración en sectores clave, como las tecnologías digitales o el emprendimiento social, que hoy representan una oportunidad crucial de crecimiento y sostenibilidad para sus negocios.

En sus nueve ediciones, GIRA Mujeres he conformado un programa de alianzas con el respaldo de entidades como Fundación Nantik Lum, Autónomas por la Igualdad, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub, Coca-Cola impulsa esta red de apoyo y desarrollo económico, consolidando a GIRA Mujeres como un catalizador de cambio que aborda la reducción de las brechas de género y la construcción de un emprendimiento femenino transformador en toda España.