Banca March adquiere a Alting el edificio 431 de la avenida Diagonal para reforzar su apuesta por Catalunya

Banca March ha adquirido el edificio situado en el número 431 bis de la avenida Diagonal de Barcelona, un inmueble emblemático que hasta ahora era propiedad del grupo inmobiliario Alting. La operación permitirá a la entidad concentrar en este enclave premium las distintas áreas de negocio que desarrolla en Catalunya, en línea con su estrategia de reforzar su presencia en ubicaciones estratégicas.

El activo fue adquirido por el grupo inmobiliario Alting a la aseguradora Zurich en octubre de 2024, en una operación conjunta que también incluyó el inmueble situado en el número 110 del paseo de Gràcia. En aquel momento, trascendió en los medios que el importe total de la transacción rondó los 50 millones de euros. Sin embargo, tras la compra, el grupo de la familia Marcos acometió una reforma integral del inmueble, lo que habría revalorizado significativamente su valor.

6.186 metros cuadrados distribuidos en 11 plantas

Ahora, el edificio vuelve a cambiar de manos. Banca March ha adquirido la totalidad del bloque, que cuenta con una superficie total de 6.186 metros cuadrados, distribuidos en 11 plantas sobre rasante y tres sótanos que albergan zonas técnicas y 18 plazas de aparcamiento. Actualmente, gran parte de las plantas se encuentran vacías, mientras que el local comercial de la primera planta está alquilado a un restaurante de la cadena La Tagliatella.

“La adquisición de un edificio tan singular en el corazón de la ciudad demuestra nuestro firme compromiso con Catalunya y nos permitirá ofrecer una experiencia única a nuestros clientes en una ubicación emblemática”, ha señalado José Luis Acea, consejero delegado de Banca March. Según explica la entidad en un comunicado, la operación se enmarca en su estrategia de apostar por centros de negocio en ubicaciones ‘prime’ que reflejen su modelo de asesoramiento especializado en banca privada y empresas.

El equipo de Banca March en Cataluña está liderado por Gregorio Moreno, director territorial de Banca Patrimonial Cataluña-Aragón; Alfredo Puerto, director territorial de Grandes Empresas Cataluña-Aragón; y Marc Draper, director de la Zona de Banca Comercial y Privada Cataluña-Levante.

Construido en 1965 por el arquitecto Raúl de Miguel Rivero, el edificio es una pieza singular dentro de la arquitectura barcelonesa por su llamativa fachada de cristal negro. Esta está compuesta por 42 paneles esmaltados obra del pintor, grabador y ceramista Carles Madirolas Casart (1934-2007), galardonado con el Premio Nacional en 1951, lo que confiere al inmueble un notable valor artístico y patrimonial.