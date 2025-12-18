Bizum se pone en modo récord este 2025 con 30 millones de usuarios en España y 354,6 millones euros movidos en un solo día

Bizum encara el final de 2025 con la sensación de que "ya no es solo para saldar cenas". La plataforma de pagos instantáneos ha superado la barrera de los 30 millones de usuarios tras sumar 2.214.080 altas en el año, y ha marcado un hito de actividad con un máximo diario de 354.560.399 euros, un 8% más que en 2024.

Detrás de estos números está un cambio de hábitos muy cotidiano: pagar de móvil a móvil, pero también pagar compras. Bizum funciona integrado en la aplicación del banco y se apoya en transferencias inmediatas SEPA con identificación por número de teléfono, una fórmula "cuenta a cuenta" que gana peso justo cuando Europa empuja a normalizar los pagos instantáneos en el sistema financiero.

El gran acelerador de 2025 ha sido el comercio electrónico. Bizum batió su récord histórico de compras online en un solo día: 631.329 operaciones (un 60% más interanual) y 42.351.355 euros gastados en 24 horas.

El "termómetro" del consumo también se disparó en el fin de semana del Black Friday: de jueves a lunes se pagaron 168 millones de euros en casi 3 millones de compras online con Bizum. No es casualidad: la solución ya está disponible en más de 110.000 comercios online.

Expansión fuera de España

La otra gran palabra de 2025 es expansión. Bizum presume ya de envíos a Italia, Portugal y Andorra, un primer paso hacia la interoperabilidad europea con Bancomat (Italia) y MB Way (Portugal) dentro de la European Payments Alliance.

Más allá del pago, la marca ha reforzado su ecosistema: lanzó La Bizumería, una tienda online que solo acepta Bizum, y abrió un canal de WhatsApp que supera los 4.000 usuarios. También crece su vertiente social: en 2025 se pudo donar a más de 14.200 causas a través de Bizum.

Con 2025 a punto de acabar, Bizum cumple nueve años y pone el foco en 2026, su décimo aniversario. La pista para el lector es clara: si ya pagas con Bizum en el online, el siguiente salto natural es que lo uses cada vez más (y en más países) sin pensar en qué banco tienes.