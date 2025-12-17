Fortunas de México y EEUU copan la compra de viviendas en los barrios más caros de Barcelona y Madrid

Son apenas 20 calles, una cuadrícula que abraza la céntrica Puerta de Alcalá de Madrid en un rectángulo formado por las calles Alcalá, José Ortega y Gasset, Conde de Peñalver y Paseo de Recoletos. Aquí está el metro cuadrado más caro de toda España: 11.142 euros, más del doble que la media de la capital, que se sitúa en 4.799 euros. "En esta zona tiene casa lo más top, mucho latinoamericano que pasa aquí temporadas largas, y luego se va otros meses a las Bahamas a o a Miami o donde tenga la otra casa", cuenta el portero de una finca cercana al Parque del Retiro donde los pisos más pequeños no bajan de los 3,5 millones de euros.

De las 764 operaciones en el código postal 28001 de Madrid, el 21% de compradores eran de México y el 16,78%, de EEUU

En el 08008 de Barcelona, un 25% de las 111 operaciones las coparon mexicanos, los israelís y estadounidenses

"El barrio de Recoletos es sin duda el barrio más 'prime' de España", confirma Iván Barrondo, responsable en España de John Taylor, una inmobiliaria francesa especializada en el sector de lujo, que afirma que hay dos tipos de inversores. "Si es un edificio para reformar y poner en valor, suelen ser grupos de inversión, a veces extranjeros, pero si es ya es mercado finalista son al 95% personas físicas", dice Barrondo sobre una zona donde el importe medio de la vivienda supera los 1,48 millones de euros.

Un piso con vistas al Retiro por 20 millones

El pasado verano desde su inmobiliaria vendieron por 20 millones de euros un espectacular apartamento con vistas al Retiro. Ha sido la venta del año en la capital, la de mayor importe, y eso que este año llevan cerradas más de 30 operaciones. "Las casas con vistas al Retiro son las más caras porque hay pocas viviendas en esta zona con las vistas tan largas", resume el experto sobre el precio logrado.

Vista de la terraza de una vivienda comercializada por Engel & Völkers en el distrito de Salamanca de Madrid, el más caro de España. / EL PERIÓDICO

En total, de acuerdo al Portal Estadístico del Notariado, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se cerraron 764 compraventas en este código postal, el 28001, donde las viviendas tienen una media de 134 metros cuadrados. El 69,11% fueron compradores nacionales, y el resto (30,89%) extranjeros. De estos sorprende que hay dos nacionalidades que están muy por encima del resto a la hora de adquirir pisos de lujo. El 21% de los compradores extranjeros en el barrio de Recoletos son mexicanos y el 16,78% son estadounidenses. Es decir, entre ambas nacionalidades copan casi el 13% de las casas totales que se venden en este privilegiado distrito postal.

"Los inversores latinoamericanos buscan seguridad cuando compran en España", señalan expertos inmobiliarios

Este fenómeno se repite también la segunda zona con los pisos más caros de España, en Barcelona, concretamente en el distrito postal 08008, alrededor de los Jardins del Palau Robert, en el Eixample, donde el metro cuadrado se sitúa en 7.348 euros. En esta zona se realizaron en esas mismas fechas 111 operaciones con un importe medio de 1.035.716 euros. En este código postal seis de cada diez casas las compran extranjeros y un 25% de estas las coparon mexicanos, israelís y estadounidenses.

Vista del Carrer de Provença de Barcelona, la zona de España con las segundas viviendas más caras del país. / MANU MITRU

"Poder ir sin escolta"

"Los latinoamericanos, en particular, lo que buscan es seguridad física, personal. Poder ir sin escolta y con un buen reloj les resulta impensable en sus ciudades. En México, por ejemplo, viven en jaulas de oro, sin libertad. Desde sus casas de Madrid, por ejemplo, van caminando a la zona de restaurantes de Jorge Juan con total tranquilidad. Compartimos cultura, además. Desde la etapa de López Obrador en la presidencia del país, el cliente mexicano se fijó mucho en España", afirma Barrondo, que señala que el lujo se ido contagiando a otras zonas aledañas a la del distrito de Retiro, como Justicia, "un barrio más tranquilo, más romántico".

"Madrid está muy de moda entre estadounidenses críticos con Trump. Vienen a España a tener una jubilación dorada" Iván Barrondo, responsable en España de John Taylor

"Más allá de los tópicos como la gastronomía, establecimientos de lujo, clima, etc., lo más importante es la seguridad jurídica, las cargas fiscales frente a otras capitales, las infraestructuras y la alta inversión extranjera en Madrid", señala por su parte Miguel Ángel Fernández, director de ventas del distrito de Salamanca en Engel & Völkers, que aprecia que hay bastante inversor que compra para reformar y vender, aunque también hay "compradores finalistas" que llegan a comprar incluso pisos amueblados ya para entrar a vivir.

Segunda residencia en Europa

En muchos casos, según fuentes del sector, se debe a que sus hijos van a estudiar en el Instituto de Empresa [el curso vale 30.000 euros de media] y les compensa ya invertir en una vivienda para ellos y utilizarla de forma esporádica. "Además del perfil de los que tienen a sus hijos estudiando en Madrid, está el del comprador que no suele residir de manera permanente ni tiene su residencia fiscal en esta vivienda que adquiere. Suelen utilizar esta casa, normalmente de entre tres y cuatro dormitorios, como segunda residencia y base cada vez que viajan a Europa", añade Jesús Alonso De la Prida, director de Marketing de Diza Consultores.

Imagen de la Plaza de Independencia de Madrid (Puerta de Alcalá), que delimita el inicio del barrio con las viviendas más caras de España. / EUROPA PRESS

"Este perfil sigue mirando Madrid con bastante interés. Y todos los eventos que vienen a la capital, como la NFL o la Fórmula 1, nos van a poner en el foco del perfil americano, siempre que no haya un giro de hostilidad hacia los inversores. Ellos ven en Madrid una gastronomía estupenda, buen clima y una seguridad razonable", añade Alonso.

Entre estos compradores está sin duda el que adquiere la vivienda con visos a retirarse en España, como pasa con los estadounidenses, que suelen tener más de 50 y 60 años y compran casas con las ventas de sus compañías y/o jubilaciones. "Madrid está muy de moda y está viniendo gente que no está de acuerdo con las políticas de Trump. Vienen a España a tener una jubilación dorada", aprecia Barrando.

Inversiones israelís en Barcelona

Con respecto a Barcelona, desde Walter Haus, inmobiliaria de lujo, señalan que la comunidad israelí, la nacionalidad extranjera que más operaciones realiza, ha tenido desde hace años "una presencia destacada" en el sector inmobiliario del área de Barcelona, especialmente en el municipio de Sant Cugat y de su vecina Valldoreix, "donde se establecieron por la cercanía con el colegio judío y por el carácter residencial y familiar de estos barrios".

"Durante ese periodo, muchos emprendedores israelís participaron activamente en proyectos de promoción inmobiliaria, contribuyendo al dinamismo del mercado local", aprecia Damian Hecht, socio de Walter Haus, que añade que la comunidad israelí sigue manteniendo una presencia significativa en Catalunya aunque la llegada de nuevos inversores se ha frenado por varios factores, entre ellos la regulación urbanística, "como el requisito del 30% de vivienda protegida en nuevos desarrollos".

Como en Madrid, la novedad con respecto a las compraventas la protagonizan los estadounidenses, "que es un grupo muy diverso según su procedencia". "El tipo de cambio favorable entre el dólar y el euro también ha impulsado estas inversiones, consolidando a Barcelona como un destino atractivo tanto para vivir como para invertir", señala Hecht, que confirma que el inversor mexicano también llega cada vez más a la ciudad condal en busca de "estabilidad jurídica, seguridad y calidad de vida".