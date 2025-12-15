Telefónica trata de aplacar el choque con los sindicatos con otra rebaja de despidos y nuevas mejoras de indemnizaciones

Telefónica trata de avanzar en las negociaciones para cerrar un acuerdo con los sindicatos para un recorte de plantilla. La teleco ofrece nuevas mejoras en su propuesta, pero que los representantes de los trabajadores siguen viendo insuficientes. La dirección de la teleco ha vuelto a recortar ligeramente el número de salidas de su plan de ajuste y ha introducido nuevas mejoras en las indemnizaciones a los afectados de tres de las filiales afectadas por los ERE, según confirman fuentes sindicales.

Telefónica ha propuesto a UGT, CCOO y Sumados-Fetico reducir otro 5% la afectación los recortes de empleo en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A, tres de las siete filiales impactadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) en negociación. Se trata pues de una reducción de 37 despidos en total entre las tres sociedades, que se sumarían a otros rebajas previas y que deja actualmente la propuesta total de Telefónica en 5.961 salidas, frente a las 6.088 bajas del planteamiento inicial (127 menos).

La nueva propuesta de la dirección de reducir la afectación supondría que los despidos en Telefónica Global Solutions se situaría en 126 (frente a las 140 iniciales), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 210 salidas (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A bajaría a 340 (frente a 378 al comienzo de las negociaciones). Los sindicatos valoran las mejoras de la compañía, pero desde UGT se advierte de que “siguen siendo insuficientes” y se exige “un esfuerzo adicional que permita alcanzar un acuerdo justo”. Un acuerdo que debe pasar, según los sindicatos, por que las salidas sean voluntarias y por proteger el empleo a largo plazo de los que se quedan.

En el marco de la negociación del ERE en estas tres filiales, la empresa también ha propuesto nuevas mejoras en las condiciones de indemnización. Por un lado, la empresa se abre a que empleados se adhieran a las salidas voluntarias en áreas críticas y amplía la posibilidad de adscribirse también a los trabajadores nacidos en 1971 (con 55 años en 2026).

La dirección de la teleco ofrece los tramos de indemnización para nacidos en 1969, 1979 y 1971 a una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% a partir de entonces y hasta que los trabajadores cumplan 65; a los nacidos entre 1965 y 1968 propone pagar el 62% del salario hasta cumplir 63 y 34% a partir de entonces; y para los nacidos en 1965 y antes qun 52% de la renta y luego 34% hasta la jubilación.

En paralelo, Telefónica eleva las indemnizaciones a entre 47 y 36% por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades para las salidas que no puedan acogerse a la prejubilación, y también accede a incorporar primas para las salidas voluntarias en función por antigüedad (pagando 2.500 euros a los que lleven en la emprea menos de ocho años; 3.500 euros para trabajadores con una antigüedad de entre ocho y doce años; 4.500 euros para entre los 12 y 16 años; 6.000 euros para los que lleven entre 12 y 16 años; 7.500 euros para antigüedades entre 12 y 16 años; y un pago de 9.000 euros para los que lleven en el grupo más de 24 años). “Estas condiciones siguen lejos de los mínimos necesarios y deben mejorar sustancialmente, tanto en días por año trabajado como en topes y primas, para garantizar compensaciones dignas y que fomenten la adhesión voluntaria”, advierten desde UGT.

Guiños a los sindicatos

Telefónica ha ido haciendo guiños a los sindicatos en las primeras reuniones de la negociación de los ERE. La compañía accedió la pasada semana a una de sus peticiones principales en plena tensión por la intención de la compañía de incluir cientos de despidos forzosos en el recorte de plantilla y no sólo prejubilaciones voluntarias. La dirección del grupo aceptó a ampliar hasta el fin de 2030 la vigencia del actual convenio colectivo de sus grandes filiales españolas (Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y a garantizar la estabilidad de la plantilla hasta entonces, según fuentes de los sindicatos.

La teleco alargará así el actual convenio de empresas vinculadas (CEV), que afecta a las tres grandes sociedades en el mercado español, hasta el 31 de diciembre de 2030 y se compromete a no hacer nuevos recortes de plantilla en estas sociedades durante su vigencia sin acuerdo con los sindicatos (no obstante, compañía y sindicatos tenían un acuerdo de que no habría ajustes laborales hasta finales de 2026 y la teleco trata de emprender ya un recorte de casi 6.000 empleos). Los sindicatos exigen ampliar los convenios colectivos de las siete sociedades afectadas por los ERE hasta 2030, para acompasarlos al periodo del nuevo plan estratégico presentado por la nueva cúpula del grupo comandada por Marc Murtra.

Los sindicatos valoran los avances pero los ven insuficientes, un momento en que se está produciendo un choque frontal por el intento de la compañía de incluir despidos forzosos en el ajuste de plantilla. UGT, CCOO y Sumados-Fetico exigen a Telefónica “voluntariedad total” de las salidas de los ERE de las tres grandes filiales españolas (que son sobre las que tocaba negociar este miércoles) y avisan de que no admitirán ni una “salida traumática” como parte del proceso. Telefónica de España, Móviles y Soluciones concentran el grueso del recorte de plantilla propuesto por la dirección (con 5.040 bajas del total de las 6.036 salidas planteadas ahora mismo) en el proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en siete filiales del grupo.

En cuanto a las condiciones económicas para el ERE en las empresas del CEV, la teleco ha propuesto unas indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

En concreto, para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 se propone una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65. Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, mientras que para los nacidos en 1964 y antes de ese año se propone un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.