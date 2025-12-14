Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, ha asegurado que ni Globalia ni Air Europa se han beneficiado del dinero de los contribuyentes en referencia al crédito obtenido por Air Europa durante la crisis del Covid-19, que ascendía a 475 millones y que fue devuelto por completo tras conseguir el apoyo inversor de Turkish Airlines.

"Hemos devuelto el crédito al cien por cien, más ciento y pico millones en concepto de intereses. Así que quede muy claro para todos los españoles ni Globalia ni Air Europa han cogido ni un solo euro de ningún contribuyente. Ni un solo euro", ha afirmado con rotundidad el presidente de la compañía en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de la reinauguración de su hotel en Santo Domingo (República Dominicana), el Santo Domingo Bay Convention Resort.

Hidalgo ha cargado contra la "dialéctica del rescate", alegando que el dinero recibido no era ningún rescate, sino un crédito que ha sido devuelto junto a 100 millones de euros de intereses, lo que demuestra que había un plan de viabilidad "que se ha cumplido al 100%".

"Lo hemos salvado, lo hemos sacado adelante, hemos pagado hasta el último euro sin ninguna ayuda ni ninguna consideración", ha remarcado.

Así, considera que en el momento de recibir estos créditos, en noviembre de 2020, era necesario el dinero pero no "por una mala gestión empresarial", sino por "culpa de los gobiernos que cerraron el mundo entero".

Respecto a los contactos desplegados por su hijo para salvar la aerolínea, ha explicado que Javier Hidalgo, quien en 2020 era consejero delegado de Air Europa, "hablaría con mil personas, todas las que fueran necesarias para salvar la empresa".

"Hablaría con quien fuera. Yo no sé con quien habló, pero lo que sí sé es que yo firmé y avalé", ha incidido el directivo, que avaló a la compañía con sus propias propiedades en el proceso de obtención de los prestamos.

Es este detalle el que cree que determinó que Air Europa fuera la primera compañía en recibir dinero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI en noviembre de 2020.

"Fue la primera porque fue la única avalada, avalada por Juan José Hidalgo", ha apostillado el empresario, añadiendo que luego llegaron "bastantes créditos posteriores" que tardaron "mucho tiempo" en adjudicarse porque no tenían una figura de aval.

Con todo, ha recordado que la SEPI ha estado presente en el consejo de administración de la aerolínea desde ese momento hasta el pasado noviembre, cuando se devolvió el total de lo concedido, con dos consejeros, por lo que no se ha hecho "nada sin que la SEPI no estuviera al corriente".

No obstante, reconoce que no le ha hecho "ninguna gracia" todo el revuelo surgido alrededor de estos créditos, a los que vinculan con la 'trama Koldo', pero cree que "ha hecho tanto ruido que por eso va tan bien la empresa".

"Va llena (de pasajeros) y yo creo que ha sido por hablar tan mal de ella. Por eso está vendiendo tanto", ha comentado para zanjar el asunto.

Adelantó un año la devolución del crédito

El pasado 6 de noviembre Air Europa cerró un acuerdo con Turkish Airlines que permitirá a la aerolínea otomana entrar en el capital de la compañía con un 26% mediante una inversión de 300 millones de euros, una inyección de capital que le permitió adelantar la devolución del préstamo de 475 millones de la SEPI.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano, bajo el liderazgo y la supervisión de Javier Hidalgo y su equipo, quienes han coordinado el proceso hasta su cierre.

Esta operación valora a la aerolínea en cerca de 1.175 millones de euros.

Con ello, la aerolínea canceló los préstamos ordinario y participativo con la SEPI, así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido. En mayo ya había liquidado los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En ese momento, Air Europa explicó que cerraba "una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años, confirmando el acierto en la estrategia de gestión".

La participación de Turkish Airlines se presenta como "un hito relevante" para el sector de la aviación comercial, al agrupar bajo una misma compañía a tres de los principales actores del sector: IAG, que mantendrá el 20% del capital; Turkish Airlines; y Air Europa.

La familia Hidalgo, a través de Globalia, continúa siendo el accionista mayoritario de la compañía mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.

"Los 475 millones de euros prestados por la SEPI fueron esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un retorno muy positivo en la actividad económica nacional", destacó entonces la aerolínea, que pudo conservar a sus 4.000 empleados y generar 600 puestos más.

A lo largo de este periodo, Air Europa ha abonado al Estado en concepto de intereses cerca de 70.000 euros diarios, lo que supone un total de más de 97,2 millones de euros, que representan para la SEPI un 20% adicional sobre el capital prestado.