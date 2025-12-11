La banca regional reivindica su papel en la España rural y en la transición sostenible

La inclusión financiera en la España rural, el acompañamiento a empresas en su transformación tecnológica y el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad centraron la última de las mesas de debate del III Foro Financiero de Prensa Ibérica, celebrada este jueves en Barcelona. El encuentro ha tenido lugar en el Palau de Congressos de Catalunya, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, ‘activos’, con el apoyo de la consultora Grant Thornton y el patrocinio de CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic. En esta mesa han participado Myriam Santos-Moran, directora territorial de Ibercaja en Arco Mediterráneo; Martín Tomás Guirao, director territorial de Cajamar en Catalunya y Baleares; y Sara Arroba, directora del departamento de auditoría financiera de Grant Thornton.

Santos-Moran defendió el papel de Ibercaja como entidad de proximidad con “foco en el cliente” y una oferta de valor “global y adaptada a sus necesidades”, especialmente en territorios donde la exclusión financiera es un riesgo real. La directiva subrayó también la especialización histórica de Ibercaja en el ámbito agroalimentario, donde la entidad alcanza más del 15% de cuota de mercado, con una gama específica de productos y servicios para el cliente rural. Al mismo tiempo, destacó la vocación de inclusión financiera: “Nuestra banca se basa en una relación profesional y cercana, independientemente de la edad del cliente o de dónde viva”.

Tomás, por su parte, reivindicó el modelo cooperativo de Cajamar, muy ligado al sector agroalimentario y al territorio. Recordó que el grupo cuenta con dos centros experimentales y una incubadora de empresas de alta tecnología del agua, nacidos ya en los años 60, con la vocación de acompañar a las empresas “desde el inicio, pasando por la sostenibilidad y hasta la puesta en el mercado”. “Esa cercanía y ese acompañamiento son los que nos permiten ganar escala poco a poco, con determinación y seguridad”, explicó. Recordó que la entidad mantiene 752 oficinas, de las que alrededor de un 30% se sitúan en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, además de contar con oficinas móviles que atienden a más de 70 localidades de entre 300 y 1.500 habitantes. “Seguimos apostando por nuestros orígenes y por el mundo rural”, recalcó.

El directivo subrayó que la especialización sectorial, junto con la cooperación entre las 18 cooperativas de crédito que conforman el grupo Cajamar, es una fortaleza en un entorno de creciente competencia. “Si a todo lo que podemos aprender de la nueva banca tecnológica le sumamos nuestro conocimiento del territorio, podemos ser grupos mucho más fuertes. Lo vemos claramente como una oportunidad”, señaló.

Santos-Moran recordó, además, que Ibercaja ha pasado de ser una entidad de raíz local en Zaragoza a convertirse en uno de los diez mayores bancos del país, combinando esa expansión con un fuerte compromiso social: “El 100% de nuestros beneficios se devuelve a la sociedad a través de nuestras fundaciones”. Ese modelo, resumió, se asienta en dos pilares: inclusión financiera y retorno social, recogidos en la campaña corporativa que reivindica que “nos mueven las personas”.

La IA gana peso

Arroba destacó, en este sentido, el rol de las firmas de auditoría y consultoría como palanca para los pequeños productores y empresas de menor tamaño, ayudándoles a revisar sus sistemas y procesos e integrando educación financiera y tecnológica. “Cada vez se nos demanda más asesoramiento, no solo revisión de cuentas”, apuntó. El debate abordó también el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en las empresas. Arroba apuntó que todas las compañías “tienen que revisar sus procesos” para adaptarse a la nueva realidad digital y que el gobierno del dato será un factor diferencial.

Desde el lado de las entidades, Santos-Moran y Tomás Guirao coincidieron en que el papel de la banca no debe limitarse a financiar inversiones tecnológicas, sino también a acompañar y asesorar. Mencionaron productos especializados, condiciones que no supongan un coste inasumible para las pymes y programas de formación como vías para convertirse en un “partner” de referencia en la transición digital, desde el inicio del proyecto hasta su consolidación. “Para nosotros es clave el gobierno, la calidad y la gestión de los datos, así como el desarrollo legislativo que permita reducir errores y aprovechar la tecnología”, explicó la directiva de Ibercaja.

Respecto al entorno macroeconómico, los tres ponentes coincidieron en describir un escenario favorable pero con incertidumbres. Santos-Moran señaló que la banca vive un buen momento de negocio y que muchas entidades han reforzado su solvencia, lo que permite acompañar mejor a empresas y familias. Sin embargo, recordó que siguen presentes riesgos exógenos, como la inestabilidad geopolítica o la agenda política, que pueden alterar el panorama.

Tomás Guirao añadió que el número de entidades financieras se ha reducido, pero las que permanecen son “muy fuertes y competitivas”, lo que mantiene una elevada presión comercial. “No podemos relajarnos. Tenemos que seguir mejorando en resiliencia y en calidad del servicio”, afirmó. Aun así, valoró positivamente que los tipos de interés estén en niveles “más normales” y que las empresas lleguen a esta fase con balances más saneados.

Banca regional con perspectiva 'verde'

La mesa abordó asimismo el debate regulatorio y la integración de criterios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno). Arroba recordó que en los últimos años se ha pasado de reforzar la normativa a intentar simplificarla “al máximo”, ante el riesgo de pérdida de competitividad frente a otras economías como Estados Unidos o China. “El supervisor nos pide integrar criterios ESG y, al mismo tiempo, se plantea reducir cargas administrativas. El equilibrio está en obtener buenos datos, informar al regulador y, a la vez, avanzar en sostenibilidad”, resumió.

Santos-Moran explicó que Ibercaja ha definido una hoja de ruta en sostenibilidad basada en cinco ejes: ESG, negocio sostenible, personas, transparencia y medición. “Tenemos muy claro que hay que incorporar el impacto ambiental, humano, social y económico en todas las decisiones empresariales si queremos mantener una estrategia de valor fuerte a largo plazo”, defendió, recordando que el retorno íntegro de los beneficios a la sociedad también es un elemento cada vez más valorado por clientes, proveedores e inversores.

Desde Cajamar, Tomás Guirao insistió en que los productos verdes y las líneas de financiación ligadas a eficiencia energética o ahorro de agua se ven como algo “positivo y de futuro”. “Nuestro foco es el cliente: tenemos que ayudarle en su transición, no solo ofreciendo financiación, sino también foros, acompañamiento y conocimiento”, concluyó.

Como síntesis, la mesa dejó una visión clara: la banca regional y cooperativa quiere seguir siendo un actor clave en la España rural, en la transformación tecnológica del tejido productivo y en la transición hacia una economía más sostenible, compitiendo con las grandes entidades y los nuevos operadores digitales, pero reivindicando al mismo tiempo la cercanía, el conocimiento del territorio y el compromiso social como señas de identidad.