Telefónica rebaja el mínimo de salidas del ERE a 4.600 pero los sindicatos exigen más voluntariedad

Telefónica ha planteado a los sindicatos una rebaja cercana al 9% en el número de salidas mínimas previstas en el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a las tres principales sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV): Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. El objetivo declarado de este ajuste es favorecer la voluntariedad en el proceso de desvinculaciones.

La propuesta inicial de la operadora contemplaba un máximo de 5.040 bajas en el ámbito del CEV. En el escenario actual de la negociación, esa cifra se transforma en una horquilla de entre 4.600 y 5.040 salidas, de manera que el número final dependerá del volumen de adhesiones voluntarias que se registren.

Fuentes de Sumados-Fetico explican que, si se alcanzan 4.600 adhesiones voluntarias, no se producirían más salidas. En cambio, aunque hubiera, por ejemplo, 5.300 personas dispuestas a acogerse al ERE, el tope seguiría fijado en 5.040. En el caso de que solo se registraran 4.000 voluntarios, la compañía completaría el mínimo de 4.600 con 600 salidas forzosas, que marcarían, en el estado actual de las conversaciones, el nivel máximo de afectación cuando no se alcance un grado suficiente de voluntariedad.

Con este planteamiento sobre la mesa, Sumados-Fetico considera que empieza a abrirse la puerta a un ERE “voluntario y universal” en las sociedades del CEV, aunque, al igual que UGT y CCOO, mantiene que el listón mínimo de 4.600 salidas aún debe reducirse para garantizar plenamente ese carácter voluntario.

UGT, por su parte, ha señalado en un comunicado que en la reunión de este miércoles se han producido “avances relevantes”, pero subraya que persisten “discrepancias sustanciales” que impiden por ahora cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa.

CCOO incide en la misma línea y recuerda que se trata de un ERE “de largo recorrido”, por lo que defiende que se acepten todas las adhesiones voluntarias durante todo el periodo de aplicación para que el proceso sea realmente universal, utilizando para ello “todas las palancas necesarias”, como programas de reskilling (reciclaje profesional), concursos de méritos o nueva creación de empleo.

En el capítulo de condiciones, Telefónica ha aceptado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años. Mantiene, eso sí, el requisito de contar con al menos 15 años de antigüedad para poder adherirse voluntariamente al ERE, aunque ha introducido cierta flexibilización en las modalidades de adscripción.

Indemnizaciones

Respecto a las indemnizaciones, la compañía plantea abonar hasta el 68% del salario regulador, en una propuesta que se asemeja a la del ERE cerrado en enero de 2024, que finalmente supuso la salida de 3.420 trabajadores, frente a las 5.124 bajas inicialmente previstas.

El diseño de las condiciones varía en función del año de nacimiento. Para las personas nacidas en 1969, 1970 y 1971, Telefónica propone un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65. Para las cohortes entre 1965 y 1968, la oferta se sitúa en el 62% hasta los 63 años y en el 34% hasta los 65. En el caso de quienes nacieron en 1964 o antes, la indemnización sería del 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

La propuesta incluye además una actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, la reversibilidad de rentas, convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otros elementos que siguen siendo objeto de discusión con la representación sindical.