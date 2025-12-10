En Barcelona
Las nuevas formas de competencia de la banca, a debate en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica
Altos directivos de las principales entidades analizarán los retos que afronta el sector este jueves en Barcelona
Redacción
La aparición de competidores puramente digitales y el creciente papel de entidades originalmente destinadas a cubrir las necesidades financieras de colectivos profesionales están cambiando el tablero de juego tradicional de la banca. De ello y de mucho más debatirán este jueves en Barcelona destacados representantes del sector en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thorton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic.
Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', la jornada será inaugurada por Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton, y contará con la intervención de Alexandra Jour-Schroeder, directora general adjunta de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (FISMA) de la Comisión Europea.
La tercera edición del foro, que se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya, dará continuidad a los celebrados hace dos años en Madrid (bajo el título 'Una banca en transformación' y con la participación del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos) y hace un año en Barcelona (sobre 'Estrategias ante la futura unión bancaria europea' y con el que fuera primer ministro italiano entre 2013 y 2014, Enrico Letta).
La jornada acogerá diálogos con representantes de las mayores entidades españolas, como Jaume Massana, director general de negocio de CaixaBank; Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España; Peio Belausteguigoitia, 'country manager' de BBVA España; Carlos Ventura, director general de negocio de Banco Sabadell; e Ignacio Lozano, director general de banca comercial de Bankinter. También contará con la participación de altos representantes de entidades especializadas, como Xavier Ventura, CEO de Arquia Banca; Enrique Serra, CEO de CBNK; y Javier Marín, consejero Delegado de Singular Bank.
Mesas redondas
Además, habrá mesas redondas sobre cuestiones de actualidad en el sector bancario. Una de ellas, bajo el título 'Neobancos: disrupción y colaboración en la nueva era bancaria', contará con la participación de Alberto Calles, presidente no ejecutivo de MyInvestor; Pablo López Gil-Albarellos, director general para España y Portugal de Trade Republic; Anna Canela, CEO de imagin; y Ramiro Iglesias, confundador y CEO de Crescenta. Debatirán sobre asuntos como los modelos de negocio 100% digitales, la captación de nuevas generaciones de clientes, y la colaboración y competencia con los bancos tradicionales.
En otra mesa se debatirá sobre 'El papel de la banca regional en el nuevo escenario financiero' con cuestiones como el rol de la proximidad y cercanía territorial, la adaptación tecnológica y la competitividad local, o el reto de lograr la reestructuración operativa manteniendo la identidad regional. Estará protagonizada por Myriam Santos-Moran, directora territorial de Ibercaja en el arco mediterráneo; Sara Arroba, directora de auditoría financiera de Grant Thornton; y Martín Tomás Guirao, director territorial de Cajamar en Catalunya y Baleares. La intervención de cierre la ofrecerá Manuel Conthe, exsecretario de Estado de Economía (1995-1996) y expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2004-2007).
