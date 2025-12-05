El Govern catalán acuerda con el sector porcino sacrificar a 30.000 cerdos sanos cerca del foco de la peste porcina

El Govern catalán ha llegado a un acuerdo con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar a partir de la próxima semana los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana en Barcelona. La medida, reclamada el jueves por Macrolleida (la lonja de referencia del porcino), afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros y se llevará a cabo para evitar la expansión del foco de peste porcina detectado en jabalís en la sierra de Collserola, en Barcelona.

Tras la reunión entre representantes de la indústria cárnica y el Govern, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) y Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) han confirmado que la retirada de los animales empezará la próxima semana y que los cerdos serán plenamente aptos para el consumo, analizados y libres de cualquier enfermedad. "La carne es de calidad", ha remarcado el secretario general de Asaja, Francesc Salvà, en declaraciones a ACN, y ha añadido que ya se ha identificado un matadero capaz de absorber la producción y aportar "tranquilidad" a los ganaderos.

Los representantes del sector porcino han evitado especular sobre el origen del virus, después de que este viernes el Gobierno haya abierto una investigación complementaria al detectar que el encontrado en Cerdanyola es "muy similar" al que se utiliza en infecciones experimentales en laboratorios. "Aún no hay pruebas", han recordado.

Reuniones de seguimiento del brote

La reunión con el sector porcino ha inaugurado la ronda de encuentros convocados este viernes por la tarde por el Govern para hacer seguimiento del brote de la peste porcina africana (PPA). Las sesiones han estado presididas por el conseller de Presidència, Albert Dalmau; el titular de Agricultura, Òscar Ordeig; y la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. En ellas se han reunido una docena de científicos especializados en el virus, genética, bioinformática, genómica y veterinaria.

Posteriormente, la consellera d’Interior, Núria Parlon, se ha incorporado para entrevistarse con alcaldes, representantes municipales y consejos comarcales de las áreas afectadas. La jornada ha concluido a las 20.30 horas con una reunión de seguimiento encabezada por el president de la Generalitat, Salvador Illa, la primera que preside de forma presencial tras regresar de su viaje a México. Este sábado, Illa visitará el CECAT a las 8.30 h y, una hora después, dirigirá un nuevo encuentro de seguimiento.