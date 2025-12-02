Zara reaparece en Rusia a través de una cadena local pese a la salida oficial de Inditex

La ropa de Zara y de otras marcas de Inditex ha vuelto a las tiendas rusas a través de importaciones indirectas, a pesar de que el grupo textil español sostiene que abandonó por completo el país y que no tiene planes de regresar, según adelanta el diario británico FT.

Las prendas, con etiquetas oficiales de Inditex y precios en euros, se venden desde septiembre en varias tiendas de la cadena Tvoe, algunas de ellas rebautizadas como “Tvoe n Ko”. Según la web y las redes sociales de la compañía rusa, ya son al menos 19 los establecimientos que comercializan artículos de Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Lefties y Zara Home, muchos de ellos procedentes de colecciones de temporadas anteriores y que originalmente estaban destinados a varios países de la Unión Europea.

La llegada de estas prendas se produce pocos meses después de que el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, insistiera en que las condiciones para un eventual regreso a Rusia “ciertamente” no se daban. El grupo gallego anunció en 2022, días después del inicio de la invasión de Ucrania, la “finalización” de sus operaciones en el país, entonces su segundo mayor mercado, y más tarde vendió su negocio local.

Documentación aduanera rusa muestra que en septiembre la empresa Disco Club LLC, con sede en Rusia, registró 18 “declaraciones de conformidad” para distintos tipos de ropa, citando a Inditex como proveedor y presentándose como su representante autorizado. Estas declaraciones permiten que los productos entren legalmente en Rusia, aunque no constituyen por sí mismas un registro de importación. Parte del género llega igualmente desde China, según las etiquetas y los registros.

Tvoe asegura que no mantiene contratos de suministro directo con Inditex y que Disco Club solo realizó un “servicio técnico puntual” para la compañía. Burkhard Binder, fundador de Disco Club y veterano del comercio electrónico de moda en Rusia, ha señalado que ya no participa en la actividad diaria de la empresa y que no ha intervenido en operaciones relacionadas con las marcas del grupo español.

Inditex, por su parte, afirma que no ha autorizado a Disco Club ni a Binder a actuar en su nombre y evita aclarar cómo sus artículos han acabado de nuevo en el mercado ruso. La compañía recuerda que no opera en el país desde la venta de su negocio y que no comenta las actividades de terceros que puedan revender sus productos en mercados donde ya no está presente.

El caso ilustra el auge en Rusia de las llamadas importaciones paralelas o mercado gris, amparadas por las autoridades desde el inicio de la guerra en Ucrania. Gracias a este sistema, multitud de marcas occidentales que oficialmente han abandonado el país siguen llegando a los consumidores rusos a través de canales comerciales alternativos.