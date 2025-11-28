El griego Pierrakakis y el belga Van Peteghem se disputarán la presidencia del Eurogrupo.

El ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis, y el viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, son los candidatos a presidir el Eurogrupo, según informó este viernes el Consejo de la Unión Europea.

El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido en esta ocasión no presentar su candidatura para el puesto, que en julio pasado sí le disputó a Paschal Donohoe.

Aunque el tercer mandato del irlandés tendría que haber terminado en enero de 2028, este renunció por sorpresa a la jefatura del Eurogrupo así como a la cartera de Finanzas en su país el 18 de noviembre para asumir el cargo de director gerente y jefe de Conocimiento del Banco Mundial, lo que puso en marcha un nuevo proceso de elección a contrarreloj.

El plazo para presentar candidaturas concluyó este viernes y la elección se celebrará durante la próxima reunión del Eurogrupo, el 11 de diciembre.

Para ser nominados, tendrán que lograr el apoyo de once de los veinte países de la moneda única en una votación secreta en la que tradicionalmente pesa el equilibrio geográfico y entre familias políticas en la distribución de poder en las instituciones comunitarias.

En este contexto, la renuncia de España a luchar por la presidencia del Eurogrupo deja más margen para optar a uno de los cargos económicos de alto nivel que tienen que renovarse en los próximos dos años en la UE, en particular en el Banco Central Europeo.

El primero será la vicepresidencia de esa institución cuando expire el mandato del español Luis de Guindos en mayo de 2026, al que seguirá el relevo de su economista jefe, Philip Lane, en junio de 2027, y el de su presidenta, Christine Lagarde, en noviembre de ese mismo año.

España perderá otro representante en instituciones económicas con la marcha de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea el próximo enero, pero cuenta con la exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas", explicaron fuentes del Ministerio de Economía al anunciar que Cuerpo no será candidato.

Estas subrayaron además el "compromiso" del país con el fortalecimiento del Eurogrupo como motor de una auténtica integración económica, que "ya se está materializando a través de iniciativas como el Laboratorio Europeo de Competitividad", que se puso en marcha en marzo a instancias de España.

La tarea de liderar este foro, que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de los países del euro, recaerá en esta ocasión en un político del Partido Popular Europeo, del que son parte las formaciones en de ambos candidatos. Los dos proceden también de un país pequeño, algo habitual en este organismo.

Pierrakakis (Atenas, 1983), diputado por Nea Demokratia, fue ministro de Gobernanza Digital (2019-2023) y de Educación (2023-2025) antes de asumir en marzo de este año la cartera de Economía y Finanzas.

Es diplomado en Informática por la Universidad de Economía y Negocios de Atenas, y tiene un máster en Políticas Públicas por Harvard y otro en Tecnología y Política por el MIT.

Van Peteghem (Gante, 1980), de la formación de centroderecha flamenca CD&V, fue nombrado en febrero pasado ministro de Presupuestos en el Gobierno de coalición belga, del que también es viceprimer ministro, cargo que ya había ocupado en el anterior Ejecutivo belga y que compaginó con la cartera de Finanzas entre 2020 y 2025.

Ha sido diputado tanto en el Parlamento belga como en el de Flandes y antes de entrar en política fue docente.