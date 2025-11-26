Sánchez avanza que el borrador de presupuestos del Estado "le va a sentar bien" a Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el "borrador" de los presupuestos generales del Estado para 2026 "le va a sentar bien" a Canarias y ha instado a Coalición Canaria a persuadir al PP, su socio en el gobierno autonómico, para que los apoye.

Sánchez ha hecho este anuncio en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, quien le ha exigido que dé instrucciones para que se actualicen las tasas aeroportuarias y los costes del transporte de mercancías en el archipiélago.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que está demostrando, "no con palabras, sino con hechos" su apoyo a Canarias y está comprometido con su presente y su futuro. Ha adelantado así que el proyecto de presupuestos generales del Estado que el Gobierno se ha comprometido a presentar favorecerá a las islas y ha reclamado a Valido que convenza al PP para que respalden las cuentas del Estado.

Repaso a la inversiones

Sánchez ha aprovechado además la pregunta de la diputada para repasar las inversiones de la administración central en las islas, donde, según ha dicho, en seis años ha aumentado un 64% la inversión estatal y se han destinado más 2.700 millones de euros del plan de recuperación. Ha recalcado además que las entregas a cuenta alcanzarán el récord histórico de 7.100 millones, a lo que ha sumado el real decreto aprobado este martes para la isla de La Palma. "El Gobierno entiende la singularidad de Canarias", ha concluido.

Valido ha aclarado a Sánchez que en su pregunta estaba hablando del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas y el desarrollo de su Estatuto de Autonomía. "No estoy hablando de las cuentas, que podemos hablar y discutir; estoy hablando de derechos consolidados", ha recalcado y ha puesto como ejemplo del "incumplimiento sistemático" de esos derechos las tasas en el transporte aéreo y de mercancías, que encarecen los costes a los canarios con respecto a los ciudadanos de la Península.

En este sentido, ha dicho que le consta que los deseos de Sánchez son órdenes en el Consejo de Ministros y, por eso, le ha exigido que dé instrucciones esta misma semana para que Aena cumpla con el trato singular para los aeropuertos canarios en cuanto a las tasas y que se actualice el coste del transporte de mercancías.

"El Gobierno está cumpliendo con el REF de Canarias y estamos en cifra récord de inversión de la Administración General del Estado para con las islas", ha respondido el jefe del Ejecutivo.