IAG, dueña de Iberia, hace oficial su interés por la portuguesa TAP

El grupo IAG confirma lo que era un secreto a voces, su participación en el proceso de privatización parcial de la portuguesa TAP. “IAG confirma que ha presentado una declaración de interés a Parpública", afirman fuentes del 'holding' que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y LEVEL.

IAG ha esperado hasta el último momento, el próximo sábado 22 de noviembre culmina el plazo dado por Lisboa para mostrar interés en la compañía lusa. No obstante, el 'holding agrega que todavía debe abodar "varias condiciones" antes de que IAG pueda "proponer una inversión" sobre la aerolínea.

IAG se une, así, a Air France-KLM y Lufthansa en la carrera por hacerse con su sexta aerolínea, tras el intento frustrado de comprar Air Europa. "Creemos que TAP tiene un potencial significativo dentro de IAG. Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP. Nuestra trayectoria demuestra cómo invertimos para fortalecer nuestras aerolíneas, lo que beneficia a los clientes, los empleados, las economías locales y los accionistas”, agregan fuentes de IAG.

El gobierno portugués puso en marcha a finales de septiembre la privatización de hasta el 49,9% del capital de la aerolínea nacional TAP. El 5% de la compañía se destinará a los trabajadores de la aerolínea y el 44,9% se pondrá a disposición de uno o varios inversores a partir de una valoración inicial de unos 700 millones de euros. El 50,1% restante se quedaría en manos públicas.

TAP fue nacionalizada en 2020 para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus tras recibir un rescate de 3.200 millones de euros. La compañía presentó sus resultados del tercer trimestre el miércoles pasado con un beneficio neto de 126 millones de euros, lo que deja un resultado positivo de 55,2 millones de euros en los primeros nueve meses del año, con un aumento del tráfico del 2,9% (12,7 millones de pasajeros), respecto al mismo periodo del año anterior.

Mercado brasileño

El atractivo de TAP para IAG reside en la "gran presencia" de la compañía portuguesa en el mercado brasileño "donde IAG no tiene mucha capacidad", así como en el Atlántico Norte y en África, según explicó hace dos semanas, durante la presentación de resultados trimestrales, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego. "(La operación) puede resultar interesante desde un punto de vista estratégico", añadió entonces.