Clavijo avisa: "O hay acuerdo en la financiación, o habrá batalla judicial"

Acuerdo o tribunales. Es la advertencia que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lanzó ayer al referirse a la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que la ministra María Jesús Monteroquiere presentar el próximo febrero. En un acto en Zaragoza, donde el nacionalista se vio con su homólogo aragonés, el ‘popular’ Jorge Azcón, un día después de reunirse con el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, Clavijo defendió que el único camino posible hacia un nuevo SFA con vocación de permanencia pasa por un acuerdo "multilateral", es decir, que sea el resultado de la discusión, aportaciones y correcciones de todas las autonomías de régimen común -Navarra y las provincias vascas tienen sus propios regímenes forales-. De lo contrario, si la vía que toma la ministra de Hacienda es la de la unilateralidad o bilateralidad, la eventual reforma del sistema -avisó- nacería muerta.

En las palabras del jefe del Ejecutivo regional subyace la cuestión catalana, esto es, la concesión del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo en forma de ‘financiación singular’. Dicho en román paladino: que Cataluña recaude el cien por cien de los tributos -con el surtidor del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la cabeza- y que ya luego reparta algo de lo recaudado entre las restantes 15 comunidades de régimen común, todas ellas, a excepción de Madrid, más pobres y hasta mucho más pobres -caso de Canarias- que la autonomía levantina. Todo un misil a la línea de flotación de la solidaridad interterritorial, que no es otra cosa que la plasmación de esa premisa, hoy manoseada, que dice que todos los españoles, vivan donde vivan, tienen derecho a recibir unos servicios públicos homologables a los que se presten en cualquier otro punto del país. La misma premisa sobre la que se sostiene la aspiración de una redistribución de la renta tan efectiva y justa como sea posible. En otras palabras: que el rico -Cataluña- ayude al pobre -Andalucía, Extremadura o la misma Canarias-.

Pese a lo dicho por Montero en el Consejo Fiscal, el gran temor es que se mezcle el REF con los recursos ordinarios

El caso es que por más que los expertos alcen la voz para avisar que la cuadratura del círculo sigue siendo imposible -entre ellos, sin ir más lejos, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país sobre finanzas y financiación autonómica-, la ministra Montero aseguró la semana pasada, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ninguna comunidad perderá fondos y que, además, se reducirán las diferencias entre regiones. Las expectativas son así elevadísimas; no en vano, esos dos grandes objetivos habría que alcanzarlos con una de las únicas tres autonomías que aportan al sistema más de lo que reciben -las ‘ricas’ Madrid, Baleares y la propia Cataluña- fuera del régimen común.

No extraña, por tanto, que Clavijo advirtiese ayer que desde la "desconfianza", entre otras cosas por esa bilateralidad Estado-Cataluña y el total desconocimiento de los planes de Montero, no solo será "muy complejo" alcanzar un acuerdo, sino que el nuevo SFA estaría condenado a una "batalla judicial" a la que Canarias, llegado el caso, se sumaría. Máxime si el temor a que la recaudación del Bloque de Financiación Canario, o ‘bloque del REF’ -el singular fuero del Archipiélago-, acaba por hacerse realidad y, por tanto, esos ingresos se descuentan de los fondos ordinarios del sistema. Es, en palabras de Clavijo -y pese a que la ministra dijo en el CPFF que no será así-, "el mayor peligro" para las Islas. "Si al final no nos queda más remedio que demandar al Estado, lo haremos".

El jefe del Ejecutivo regional afirma que el gasto público en España "está viviendo de los fondos europeos"

Azcón, por su parte, sumó a Aragón a la defensa de la "multilateralidad" y la "transparencia" exigida por el presidente canario ante la reforma del SFA, un Clavijo que, en el marco de un foro organizado por Heraldo de Aragón, aseguró, ya al margen de la financiación autonómica, que el gasto público en España está sostenido por los fondos europeos, por un lado, y la deuda, por otro. No hay presupuestos desde 2023, recordó.