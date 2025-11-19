Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros a Grupo Celsa

El juzgado de lo Mercantil número 24 de Barcelona ha condenado a Francesc Rubiralta a pagar 7.192.000 euros al Grupo Celsa, donde ejerció como administrador de la sociedad.

La sentencia aprecia que la citada cantidad cobrada en 2022 y 2023 por Francesc Rubiralta en concepto de retribuciones variables, tienen un carácter tóxico. El magistrado abunda en "el desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal”, así como la vulneración de su deber de lealtad con la compañía.

