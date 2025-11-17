Perspectivas económicas
Cuerpo destaca que la economía española mantiene el pulso del crecimiento
Tanto el Gobierno como la Comisión Europea elevan al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025
EFE
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que los datos corroboran que la economía española mantiene el pulso del crecimiento, lo que ha llevado al Gobierno a revisar al alza el cuadro macroeconómico.
Durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar cuenta del plan de recuperación, Cuerpo ha confirmado que mañana se elevará dos décimas, al 2,9 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025.
Según ha dicho, la actualización del Ejecutivo está en línea con la revisión de la Comisión Europea, que este lunes ha mejorado también al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025 y al 2,3 % la de 2026.
"El Gobierno, de la mano de estos últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento como decía y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones", ha explicado.
- Antònia Santandreu, de 82 años, cierra su tienda de ropa tras medio siglo en s’Arenal: “Con 18 años le dije a mi padre que quería poner un negocio”
- Kim Fournais ya es el mayor terrateniente de Banyalbufar tras comprar s’Arboçar
- Propietarios de tiendas de ropa de Mallorca proponen avanzar el cierre a las 19 horas en invierno
- Hallan a un menor solo dentro de un colegio de Palma en un día sin clase
- El asesino del cementerio mató a cuchilladas a su novia parricida
- La nueva ley agraria de Baleares, a examen: Los agricultores de Mallorca podrán alojar hasta diez turistas en sus fincas
- El único mercado cien por cien ecológico de Baleares está en Palma y ha cumplido 15 años
- Empresas ofrecen elevadas comisiones para obtener pisos y alquilar las habitaciones en Mallorca