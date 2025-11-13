Un ciberataque bloquea la web para formalizar la prevención de las empleadas del hogar horas antes de que sea obligatoria, según Trabajo

La página web prevencion10.es, el portal habilitado desde el Ministerio de Trabajo para que las familias acrediten la prevención de riesgos laborales de sus empleadas del hogar, está bloqueada por un ciberataque. Así lo ha comunicado el departamento liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este jueves por la tarde mediante un comunicado. Desde este viernes es obligatorio que todas aquellas personas que tengan contratada una trabajadora del hogar, ya sea para limpiar su domicilio o para cuidar a una persona dependiente, deben formalizar una serie de autoevaluaciones de riesgos laborales para cumplir con la nueva normativa.

La aplicación Prevención10 está sufriendo una caída del servicio / Prevención10

Más de 300.000 trabajadoras del hogar -la inmensa mayoría de ellas son mujeres- están dadas de alta en la Seguridad Social en España. Y desde este viernes 14 de noviembre el Gobierno obliga a las familias que las emplean a realizar una autoevaluación de los potenciales riesgos en su domicilio para la seguridad y salud de estas trabajadoras. Para cumplir con este formalismo, los contratantes deben rellenar un formulario en la página web habilitada, que durante las últimas horas ha sufrido incidencias.

Si bien inicialmente desde Trabajo justificaban los problemas por la cantidad de tráfico que detectaban en el servidor a pocas horas de que venciera el plazo para cumplir con la nueva normativa, ahora sostienen que dichos problemas vienen originados por un "ataque malicioso". "La aplicación está sufriendo una caída del servicio que inicialmente se identificó como una sobrecarga por el elevado flujo de personas usuarias y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible. Gracias por la comprensión", han explicado desde el Ministerio vía comunicado.

No disponer de una evaluación de los riesgos puede ser motivo de una sanción por parte de la Inspección de Trabajo. La multa mínima prevista es de 2.451 euros, aplicable en aquellos casos de familias que no hayan realizado la autoevaluación, pero siempre que ello no oculte una mala práctica. Cuando existen circunstancias que agravan la falta —como la reiteración, la ausencia de medidas preventivas básicas o la exposición a riesgos graves—, las sanciones pueden aumentar sustancialmente, situándose entre 24.000 y 49.000 euros.