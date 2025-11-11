El entorno económico y geopolítico está en constante cambio y es clave mantenerse informado. Con esta premisa llega a Palma «Decisiones que crean valor: invertir en el nuevo entorno económico», un foro de Banca Privada de BBVA concebido para ayudar a cualquier persona, sea inversora experta o ahorradora que da sus primeros pasos, a interpretar el momento y decidir con criterio. La cita es el lunes 17 de noviembre a las 18 horas en Es Baluard, y se celebra en colaboración con Diario de Mallorca.

El formato prioriza un diálogo participativo e invita al público a intervenir desde el inicio mediante una dinámica ágil con el móvil. A través de una sencilla interacción, con votaciones en directo y preguntas, se tomará el pulso a las expectativas de la sala sobre la economía en lo que queda de año, y sobre la evolución de los mercados en este contexto. Las respuestas servirán de hilo conductor para el coloquio con los ponentes.

El encuentro se abrirá con la bienvenida institucional de Susana Llombart, directora de zona Baleares de BBVA, que contextualizará el propósito de la cita: compartir previsiones macro y de mercados para lo que resta de 2025, y explicar cómo la Banca Privada de BBVA acompaña a clientes y no clientes en cada territorio para convertir información en decisiones. Después, llegará el turno del análisis en profundidad con Roberto Hernanz, Responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España; y Ximo Raga, director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este. En bloques breves, abordarán escenario económico, perspectivas de los mercados, tendencias y alternativas de inversión, con especial atención a cuestiones como las oportunidades en Europa y en Estados Unidos atendiendo a las decisiones de Donald Trump, o el papel de los tipos de interés y de las tensiones geopolíticas en el desempeño de las bolsas.

El programa incluye, además, una ponencia de la gestora multinacional BlackRock, a cargo de Luis Rivillas, responsable de mercados privados para Iberia. Su intervención explorará la inversión sistemática: un enfoque de inversión basado en el trabajo en equipo entre el hombre y la tecnología. Rivillas ofrecerá una visión sobre cómo la sinergia entre los expertos y herramientas novedosas avanzada mejora las decisiones de inversión, especialmente en los mercados privados, donde la combinación de ambas se vuelve esencial para obtener los mejores resultados.

Más allá de las previsiones, este encuentro quiere dejar un mensaje práctico: no se trata de acertar el minuto del mercado, sino de construir carteras preparadas para varios escenarios. O dicho de otra forma,traducir la información en decisiones que crean valor.

La jornada concluirá con las claves finales y un cierre por parte de Ximo Raga, tras el cual los asistentes podrán seguir conversando con los expertos en un entorno distendido.

Con este evento, BBVA brinda una oportunidad para mirar al futuro con menos ruido y más criterio. Porque en inversión, como en la vida, la mejor decisión es la que se toma habiéndose informado bien.