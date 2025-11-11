Las empresas pequeñas podrán reducir su consumo a cambio de dinero para evitar apagones

En 2022, España puso en marcha un mecanismo para que la gran industria redujera su consumo de electricidad a cambio de dinero para ayudar a Red Eléctrica a gestionar el sistema y evitar apagones. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) acaba de actualizar esta normativa para que a partir del año que viene también puedan participar en este sistema pequeñas empresas.

El mecanismo en cuestión se denomina Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), fue incluido en el Plan de Contingencia para hacer frente a la crisis energética tras la guerra de Ucrania y permite a los consumidores de electricidad reducir su consumo cuando el operador del sistema (Red Eléctrica) lo necesita para garantizar la seguridad del suministro.

Se trata de un servicio voluntario. La selección de empresas que participan en él se realiza a través de una subasta que solía ser anual para prestar el servicio durante los 12 meses siguients, pero a partir del año que viene ese plazo se reduce a seis meses. Y se prevé la posibilidad de efectuar subastas de más corto plazo, previa publicación, en su caso, de un calendario anual indicativo de estas licitaciones.

Las compañías presentan en esa subasta la oferta de energía que están dispuestas a dejar de consumir en caso de que Red Eléctrica lo necesite y se fija un precio determinado. De esta forma, los consumidores son retribuidos tanto por estar disponibles, como en los momentos en los que el operador del sistema activa el servicio y empresas deben reducir su consumo.

Hasta ahora, solo podían participar en esta subasta industrias que ofrecieran un consumo mínimo de 1 megavatio (MW), lo que en la práctica limita la participación a la industria electrointensiva. Pero a partir de ahora también podrán hacerlo empresas más pequeñas, sin que se establezca un tamaño mínimo. Eso sí, las compañías deberán agruparse, a través de una comercializadora, hasta acumular la oferta mínima, que se mantiene en 1 megavatio (MW), para poder cederlo de forma conjunta al operador del sistema.

A partir de aquí, cuando el operador del sistema detecta una bajada repentina de generación, que puede ocurrir por una avería en una central o por cualquier otra cuestión, avisa a las empresas que salieron de esa subasta para que paren su consumo durante un máximo de 2 horas (hasta ahora eran 3 horas). El tiempo entre que Red Eléctrica avisa a las empresas y estas paran su actividad solía ser de 15 minutos, pero Competencia ha reducido ahora este periodo a un máximo de 12,5 minutos por una cuestión técnica.

La primera subasta a la que podrán concurrir las empresas pequeñas se realizará el viernes 28 de noviembre de 2025. El objetivo de Red Eléctrica es alcanzar una disponibilidad de demanda total de 2.339 MW para atender eventos inesperados durante el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.