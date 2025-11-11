Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas

Bimba y Lola ficha al exCEO de Tous para su consejo de administración

Carlos Soler-Duffo se incorporará el año que viene a la compañía gallega

Ha formado parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras firmas

Tienda de Bimba y Lola en el aeropuerto de Madrid.

Tienda de Bimba y Lola en el aeropuerto de Madrid. / R.V.

R. V.

Vigo

La empresa gallega de moda Bimba y Lola anunció este martes que el próximo año incorporará a su consejo de administración al exconsejero delegado (CEO) de Tous, Carlos Soler-Duffo. La compañía, que afronta su vigésimo aniversario, destaca en un comunicado el "valiosísimo bagaje en el sector de la moda" de Soler-Duffo, así como, "muy especialmente" su experiencia en llevar una marca a "establecerse y consolidarse a nivel internacional".

Soler-Duffo estuvo ligado más de 13 años a Tous, de la que fue consejero delegado entre marzo de 2019 y septiembre de 2025. Previamente, formó parte de L'Oreal, Punt Roma y Marionnaud, entre otras compañías.

El exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo.

El exconsejero delegado de Tous, Carlos Soler-Duffo. / FdV

Para Uxía Domínguez, fundadora, junto a su hermana María, de Bimba y Lola y presidenta de la compañía, la incorporación de Soler-Duffo al consejo de administración "aporta un enorme valor y conocimiento de primer nivel sobre cuestiones esenciales para seguir cumpliendo los objetivos del plan estratégico".

TEMAS

  1. Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
  2. Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
  3. Cierra Carns Comas en el Mercat de l'Olivar: «La primera hamburguesa que se comió en Mallorca la hizo mi madre»
  4. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
  5. Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
  6. Adiós a las pegatinas de la ORA: Palma estrenará un sistema digital para controlar los aparcamientos en la zona azul
  7. Enrique Murillo, editor: 'El libro ya no es para leer, es para regalar, nadie leyó el Planeta de Sonsoles Ónega
  8. Palma se vuelve más dulce: las nuevas tiendas de chuches conquistan el centro con color y sabor nórdico

Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

Todas las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la macrooperación contra el blanqueo del dinero de la droga podrían ser nulas desde el pasado 4 de abril

El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original

Los sindicatos de la concertada califican de "vergonzosa" la propuesta del Govern para pagar el 2,9% atrasado

Los sindicatos de la concertada califican de "vergonzosa" la propuesta del Govern para pagar el 2,9% atrasado

Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA

Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo

Consulta todos los servicios especiales de tren programados para el Dimecres Bo
Tracking Pixel Contents