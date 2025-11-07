Cada vez más españoles se hipotecan solos: el precio de la independencia supera los 12 años de ahorro

El próximo martes, 11 de noviembre, se celebra el Día del Soltero, y este año los datos apuntan a un fenómeno que va mucho más allá del ámbito sentimental: cada vez son más los españoles que deciden hipotecarse sin pareja. Según el comparador y asesor hipotecario iAhorro, el 45,03% de las hipotecas formalizadas en 2025 tuvieron un solo titular, un dato que representa un crecimiento de 7,5 puntos porcentuales respecto a 2022, cuando esta cifra se situaba en el 37,5%.

El cambio refleja una tendencia social y económica: los españoles ya no esperan a tener pareja para comprar vivienda y, si la tienen, muchos optan igualmente por comprar en solitario. Eso sí, siguen enfrentándose a importantes barreras financieras. A pesar de su determinación, necesitan una media de 12,1 años de ahorro para poder reunir la entrada y los gastos de compraventa de una vivienda tipo, según los cálculos realizados por iAhorro.

“Cada vez hay más personas que se sienten capaces de asumir una hipoteca por su cuenta, lo que demuestra una mayor autonomía y seguridad financiera”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador hipotecario. No obstante, advierte de que los bancos “siguen percibiendo un mayor riesgo en las operaciones con un solo titular, por lo que pueden exigir más garantías como avales o limitar el importe del préstamo”.

El perfil del comprador solitario

El retrato tipo del español que se hipoteca solo es el de una persona de unos 38 años, con contrato indefinido (64%), una antigüedad laboral de siete años, y un salario medio neto de 3.060 euros al mes. Según iAhorro, este perfil suele adquirir viviendas por valor de 234.156 euros, aportando unos 86.684 euros de ahorros.

La comparación con las parejas hipotecadas resulta reveladora: los hogares con dos titulares presentan un ingreso conjunto medio de 5.072 euros mensuales, un nivel de ahorro superior (más de 105.000 euros) y acceden a viviendas con un precio medio de 310.506 euros. En definitiva, la independencia financiera tiene un coste: menos poder adquisitivo y más limitaciones a la hora de elegir vivienda.

Como vemos, el precio medio de compraventa de los inmuebles adquiridos por solteros es casi 80.000 euros inferior al de quienes compran en pareja. La diferencia se explica no solo por los ingresos, sino también por el mayor nivel de exigencia de las entidades financieras. La cuota hipotecaria no puede superar el 30-35% de los ingresos, lo que reduce significativamente el importe máximo del préstamo para un único titular.

En la práctica, una persona con un salario medio de 28.049,94 euros anuales, la media de España según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cobraría 1.800 euros netos al mes y, por tanto, no podría destinar más de 630 euros mensuales a la hipoteca. Esto limita el acceso a una financiación máxima de 167.000 euros a 30 años, con un tipo de interés fijo del 2,15% TIN (la media de iAhorro registrada el pasado mes de septiembre).

Sin embargo, el precio medio de una vivienda en España supera los 226.000 euros por una vivienda de 100,5 metros cuadrados, según las estadísticas de Registradores de la Propiedad, lo que obliga a los compradores individuales a buscar inmuebles más pequeños o ubicados en zonas menos céntricas.

El mapa de la dificultad: del ahorro a los precios

El tiempo necesario para reunir el dinero de entrada y gastos varía enormemente según la comunidad autónoma. Extremadura es la región donde resulta más asequible acceder a la vivienda, con 5,6 años de ahorro necesarios, seguida por Castilla y León (5,9 años) y Castilla-La Mancha (7,5 años). En el extremo opuesto, las Islas Baleares (21,6 años), la Comunidad de Madrid (19 años) y Canarias (17,4 años) lideran la lista de territorios más complicados para un comprador soltero.

Las razones son evidentes: los precios por metro cuadrado en Baleares y Madrid superan los 3.900 y 4.000 euros, respectivamente, mientras que el salario medio anual apenas alcanza los 27.500 euros en las islas y los 32.000 en la capital. En contraste, regiones como Extremadura o Castilla y León mantienen precios por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado, lo que alivia el esfuerzo financiero pese a los sueldos más bajos.

El estudio realizado por iAhorro también señala un cambio cultural: cada vez más personas priorizan su independencia y estabilidad, incluso asumiendo un esfuerzo financiero considerable. “Los jóvenes y adultos solteros de hoy planifican mejor, ahorran más y buscan asesoramiento profesional para conseguir condiciones más viables”, apunta su directora de Comunicación y portavoz, Laura Martínez, que finaliza: “Tampoco les queda más remedio si quieren acceder a una vivienda en propiedad algún día”.