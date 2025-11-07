El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra del 29,76% de Talgo por 156 millones

El consorcio encabezado por la siderúrgica Sidenor, acompañado de las fundaciones vascas BBK y Vital y del fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76 % de Talgo por 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción. Según se ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Clerbil, la sociedad controlada por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, toma directamente un 8,5%, porcentaje idéntico al que se quedan Finkatuz, el fondo de inversión del Gobierno vasco, y la Fundación BBK. Por su parte, la Fundación Bancaria Vital se queda con un 4,24%.

Sidenor desvela que la junta general extraordinaria de accionistas que se va a convocar en las próximas semanas "deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía, imprescindible para llevar a cabo el traspaso definitivo de las acciones y el inicio de una nueva etapa en Talgo". Entre líneas, la siderúrgica deja entrever que el acuerdo de compraventa de acciones está supeditado a la entrada de nuevo dinero tanto en capital como en deuda. En el hecho relevante, el fabricante condiciona el acuerdo al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas antes del 31 de enero de 2026, como "la suscripción por Patentes Talgo, S.L. y determinadas entidades financieras y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación de ciertos acuerdos de financiación e instrumentos de cobertura y otros usuales en este tipo de operaciones". De cumplirse todo esto, la compañía liderada por Jainaga asegura que "Talgo iniciará esta nueva etapa con un proyecto sólido, de futuro y un fuerte componente industrial y tecnológico, en un momento de crecimiento firme del sector ferroviario de alta velocidad".