La nueva generación de 'startups' españolas: Inteligencia Artificial y computación en un entorno de financiación desafiante

La nueva generación de ‘startups’ tecnológicas españolas, dinámica y cada vez más especializada en un entorno de financiación desafiante, apuesta por la Inteligencia Artificial y la computación. Así se desprende del informe elaborado por IESE y CaixaBank DayOne, a partir del análisis de 960 empresas de base tecnológica con alto potencial de crecimiento y creadas en los últimos cuatro años.

La inversión en IA generativa en el mercado global ha acumulado más de 20.700 millones de dólares en 'venture capital' durante el último año. Un auge que el ecosistema innovador español no ha pasado por alto: el 74% de las ‘startups’ analizadas en el informe se centran en tecnologías de Inteligencia Artificial y Automatización (37%) y Computación y Digitalización (37%). En 2023-24, la IA representaba el 15%. “Esto también hace que cada vez sea más difícil o haya que estar más preparado para poder identificar una tecnología con IA que sea realmente diferencial”, señala la directora de CaixaBank DayOne, Gemma Beltrán. Los propios emprendedores perciben la innovación como un factor clave de diferenciación para poder competir en el mercado.

Un ecosistema que també destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i una orientació cap a models de negoci escalables i responsables. “Són perfils diferents, amb una cultura i una manera de treballar diferent, que normalment no provenen de sagues familiars empresarials i que tampoc arriben amb una formació financera o de direcció. Molts d’ells provenen de la recerca o de la tecnologia”, explica Beltrán. Aquestes singularitats van impulsar el 2017 el naixement de DayOne, el servei de banca de CaixaBank especialitzat a donar suport i acompanyar empreses joves i de creixement ràpid amb abast global. A través de DayOne, CaixaBank organitza, en col·laboració amb el Ministeri d’Indústria i Turisme, a través d’Enisa, els Premis EmprendeXXI, una convocatòria de referència per identificar les ‘startups’ amb més projecció a Espanya i Portugal.

El repte del finançament

Malgrat el dinamisme de l’ecosistema i l’avenç en especialització tecnològica, l’accés a finançament continua sent un dels principals reptes per a les ‘startups’ avui dia. Les empreses emergents espanyoles van aixecar 3.900 milions d’euros en venture capital entre el 2024 i el primer semestre del 2025, convertint Espanya en el sisè mercat europeu, segons l’informe Spain Ecosystem Report d’Enisa. Les ‘startups’ de la darrera edició dels Premis EmprendeXXI van obtenir un finançament total de 468 milions d’euros, amb una mitjana de 493.000 euros per empresa, un 14% menys que el 2024. Una caiguda que s’explica, en part, per la joventut de les empreses (més del 50% té menys d’un any), però també per un entorn inversor més selectiu i una caiguda de la inversió a escala global. “El repte més gran per a aquestes empreses és el finançament. Perquè es necessita molt capital per tirar endavant aquests negocis i perquè venim d’una època en què els inversors han estat molt prudents. Esperen veure si un negoci pot ser, com a mínim, rendible”, exposa Julia Prats, professora de l’IESE, que ha col·laborat en l’elaboració de l’informe dels premis.

“Una cosa buena que ha ido ocurriendo con estos premios es que cada vez hay más financiadores profesionales; 'venture capitals' y ‘business angels’ más profesionales. No solo el que tiene dinero y lo invierte sino el que sabe que tiene dinero para invertir, reflexiona y piensa en estas ‘startups’ para hacerlo. Hay una cierta sofisticación que va creciendo lentamente”, analiza Prats, que destaca la importancia de que existan premios para los emprendedores. “Se hace una elección grande de casi mil ‘startups’ y es una manera de dar aprobación. Para una ‘startup’ que empieza es muy importante que especialistas digan que lo que están haciendo es importante. Así es más fácil después atraer a inversores”.

El acompañamiento y la formación resultan clave para estas jóvenes empresas. “Les ayudamos desde el principio en lo que nosotros somos muy fuertes, en conocimiento empresarial. Les ayudamos a estructurar financieramente para que se reduzca el “valle de la muerte” y los conectamos con los diferentes agentes. En DayOne tenemos todo el ecosistema: los inversores, ‘family office’ y las empresas”, apunta Beltrán.

¿Qué diferencia una buena ‘startup’ de una diferencial? “Las buenas de verdad tienen dos cosas casi siempre. Un buen equipo, un tecnólogo que seguramente es el genio de la historia, y alguien que entiende cómo hacer un buen modelo de negocio. Cuando ves un equipo así, quizás su aplicación no funcionará pero tienen la suficiente capacidad para hacer pivotar la compañía hasta acertar”, sintetiza la profesora del IESE. La clave, más si cabe al inicio, son las personas.