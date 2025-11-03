Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo Citroën C5 Aircross ya está disponible en Stellantis & You Palma

El próximo 12 de noviembre, el concesionario de Stellantis & You del Polígono de Son Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para probar el Nuevo C5 Aircross el SUV y C3 Aircross

El equipo de ventas de Stellantis &amp; You Palma , junto al nuevo Citroën C5 Aircross

Redacción Economía

Palma

Citroën presenta en Mallorca el renovado C5 Aircross, un SUV que redefine la movilidad sostenible con dos versiones híbridas que combinan potencia, eficiencia y libertad de movimiento. Con hasta 1.100 km de autonomía y tecnología inteligente, el nuevo modelo se posiciona como la opción ideal para quienes buscan confort y ahorro energético.

Más autonomía, más libertad

El nuevo Citroën C5 Aircross llega con dos versiones híbridas que se adaptan a las necesidades del conductor moderno:

· Híbrido de 145 CV: motor de gasolina de 136 CV y motor eléctrico de 29 CV, con una autonomía combinada de hasta 950 km (WLTP).

· Híbrido enchufable de 195 CV: motor de gasolina de 150 CV y motor eléctrico de 125 CV, alcanzando hasta 1.100 km de autonomía (WLTP).

Tecnología inteligente, ahorro inteligente

Ambas versiones incorporan sistemas que maximizan la eficiencia:

· El híbrido de 145 CV cuenta con una batería de 0,88 kWh que permite trayectos urbanos en modo eléctrico, reduciendo el consumo hasta un 20 %.

· El híbrido enchufable ofrece una batería de 21 kWh y hasta 96 km de autonomía eléctrica (WLTP combinado, 113 km en ciudad).

Híbrido, con o sin carga

La versión híbrida no necesita cable de carga: la batería se recarga automáticamente durante la conducción gracias a la recuperación de energía en cada frenada. Por su parte, el híbrido enchufable se recarga en 2 h 35 min con Wallbox de 7,4 kW, 5 h 15 min con Wallbox de 3,7 kW o 11 h en toma doméstica. Cada desaceleración contribuye a maximizar la autonomía eléctrica, reducir emisiones y proteger los frenos.

El próximo 12 de noviembre. el concesionario de Stellantis & You del Polígono de Son Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para probar el Nuevo C5 Aircross el SUV y C3 Aircross , además de unos descuentos y ofertas financieras.

