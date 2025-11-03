El nuevo Citroën C5 Aircross ya está disponible en Stellantis & You Palma

Citroën presenta en Mallorca el renovado C5 Aircross, un SUV que redefine la movilidad sostenible con dos versiones híbridas que combinan potencia, eficiencia y libertad de movimiento. Con hasta 1.100 km de autonomía y tecnología inteligente, el nuevo modelo se posiciona como la opción ideal para quienes buscan confort y ahorro energético.

Más autonomía, más libertad

El nuevo Citroën C5 Aircross llega con dos versiones híbridas que se adaptan a las necesidades del conductor moderno:

· Híbrido de 145 CV: motor de gasolina de 136 CV y motor eléctrico de 29 CV, con una autonomía combinada de hasta 950 km (WLTP).

· Híbrido enchufable de 195 CV: motor de gasolina de 150 CV y motor eléctrico de 125 CV, alcanzando hasta 1.100 km de autonomía (WLTP).

Tecnología inteligente, ahorro inteligente

Ambas versiones incorporan sistemas que maximizan la eficiencia:

· El híbrido de 145 CV cuenta con una batería de 0,88 kWh que permite trayectos urbanos en modo eléctrico, reduciendo el consumo hasta un 20 %.

· El híbrido enchufable ofrece una batería de 21 kWh y hasta 96 km de autonomía eléctrica (WLTP combinado, 113 km en ciudad).

Híbrido, con o sin carga

La versión híbrida no necesita cable de carga: la batería se recarga automáticamente durante la conducción gracias a la recuperación de energía en cada frenada. Por su parte, el híbrido enchufable se recarga en 2 h 35 min con Wallbox de 7,4 kW, 5 h 15 min con Wallbox de 3,7 kW o 11 h en toma doméstica. Cada desaceleración contribuye a maximizar la autonomía eléctrica, reducir emisiones y proteger los frenos.

El próximo 12 de noviembre. el concesionario de Stellantis & You del Polígono de Son Castelló organiza unas jornadas de puertas abiertas para probar el Nuevo C5 Aircross el SUV y C3 Aircross , además de unos descuentos y ofertas financieras.