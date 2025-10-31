Telefónica planea recortar su dividendo en el marco de su nuevo plan estratégico

Tal y como ha adelantado la agencia 'Bloomberg' citando a fuentes conocedoras de la materia, Telefónica tiene previsto reducir su dividendo dentro del nuevo plan estratégico que presentará la próxima semana. De esta forma, la compañía presidida por Marc Murtra, una de las compañías con mayor rentabilidad por dividendo del sector en Europa, buscará a través de esta nueva política aproximarse a la media de sus competidores, reforzar su balance, liberar la caja para acometer inversiones y subrayar su disciplina financiera, según apuntaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de un asunto que aún no se había hecho público.

De acuerdo con las fuentes, 'Bloomberg' ha adelantado que el dividendo se reducirá de un estimado del 6,6% para 2025 y 2026 a alrededor del 4,8% para este año, y de un 5,2% para el próximo. La compañía habría hecho cálculos internos y determinado que estos porcentajes corresponden con la media sectorial. Del mismo modo, las fuentes han añadido que el plan de reducir el dividendo ya había sido discutido internamente con los principales accionistas.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, incorporado en enero, confía en que la estrategia —que se presentará el 4 de noviembre— impulse el crecimiento y coloque a Telefónica en el centro de la consolidación de las telecomunicaciones europeas. Al ser preguntado por Bloomberg, un portavoz de Telefónica declinó realizar comentarios.

Un cambio de rumbo en la política de retribución

Este recorte, del que la compañía aún no ha informado públicamente, supone un claro giro respecto a la tradición de una empresa históricamente orgullosa de su generosa retribución. De hecho, Telefónica solo ha recortado su dividendo en tres ocasiones en los últimos 30 años: un recorte en 1998, una suspensión de un año en 2012 y un ajuste temporal en 2020.

Murtra ha mencionado en numerosas ocasiones su intención de promover operaciones de consolidación dentro de los mercados, según sostiene 'Bloomberg'. Estos mensajes han impulsado las valoraciones de posibles objetivos como Zegona Communications Plc —propietaria de Vodafone España— y 1&1 AG. No obstante, por ahora la compañía no está centrada en grandes adquisiciones, según las fuentes.

En el futuro, las eventuales operaciones podrían financiarse total o parcialmente con ampliaciones de capital, aunque no hay planes de una emisión de acciones por el momento, añadieron. Pese a haber recortado la deuda en unos 23.000 millones de euros en los últimos nueve años, Telefónica sigue entre las telecos europeas más endeudadas y mantiene la calificación de grado de inversión más baja de las tres grandes agencias.

En el marco de su nuevo Plan Estratégico, Murtra presentará además medidas para simplificar y hacer más eficiente la organización: posibles ajustes de plantilla, reducción de costes, mayor uso de inteligencia artificial en procesos internos y una reordenación de las áreas de tecnología e infraestructuras.

Al mismo tiempo, Telefónica continúa llevando a cabo una de sus estrategias más claras: la reducción de su exposición al mercado latinoamericano. Tras la venta de varias de sus filiales, este viernes ha trascendido la noticia sobre la finalización de la venta de su filial en Ecuador a Millicom, por 329 millones de euros.