MACROECONOMÍA
La Reserva Federal cumple con lo esperado y consuma su segunda rebaja de tipos consecutiva
La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés
La Reserva Federal ha cumplido con lo esperado este miércoles y ha anunciado un nuevo recorte de los tipos de interés. El objetivo de esta rebaja de tipos es fortalecer el mercado laboral estadounidense. De esta forma, el precio del dinero queda en el rango del entre el 4% y el 3,75%. La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés.
Este nuevo ajuste sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.
"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Denunciados siete Minimarkets del Passeig Marítim tras comprobar con detectives que venden alcohol fuera del horario permitido
- Don Caracol y Roka animarán la oferta gastronómica del nuevo paseo Marítimo de Palma
- La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: 'Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa
- Los vecinos rechazan un 'Christmas Market' en sa Feixina: '¿Imaginan escuchar doce horas diarias de villancicos durante 45 días?
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres