Naturgy gana un 6% más y reafirma sus objetivos para 2025

Naturgy ganó un 6% hasta septiembre al alcanzar un beneficio neto de 1.668 millones de euros, lo que le permite reafirmar sus objetivos para el cierre del año de alcanzar los 2.000 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La gasista atribuye este buen desempeño a que los precios del gas y de la electricidad se mantuvieron más altos durante los nueve primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2024, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica.

Naturgy registró un sólido beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 4.214 millones de euros, manteniendo niveles récord en línea con el mismo periodo del año anterior, y reafirma que puede alcanzar un los 5.300 millones de euros a final de año. "Este sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías", afirmó la empresa.

La gasista generó un fuerte flujo de caja durante el periodo, manteniendo un sólido balance a pesar de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros completada en junio de 2025. La mayoría de las acciones recompradas se han colocado ya a inversores institucionales en los mercados de capitales. Esta auto-opa permitio a la empresa elevar su liquidez en bolsa por encima del 18%, lo que permite a la compañía cumplir las condiciones para ser reincorporada próximamente a los principales índices bursátiles internacionales, de los que había sido expulsada

Naturgy prevé cerrar 2025 con una deuda neta de alrededor de 13.000 millones de euros, lo que supone una ratio deuda neta frente a Ebitda inferior a 2,5 veces. "Este robusto perfil financiero otorga a Naturgy una cómoda flexibilidad y opcionalidad financiera para aprovechar oportunidades", según reconoce la empresa en su comunicado.

El Consejo de Administración ha aprobado el pago de un dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre, que se suma a los 0,6 euros ya abonados en julio.