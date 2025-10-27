Comercio electrónico
Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022
EP
El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana martes, esto es un 8,5% de los cerca de los 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según ha informado 'Bloomberg' y ha avanzado 'Reuters'.
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023 a cuenta del fin del 'boom' experimentado durante la pandemia de Covid-19.
Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.
En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35.291 millones de dólares (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323.369 millones de dólares (277.630 millones de euros), un 11% más.
- El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles
- Un asentamiento de personas sin techo en el Rafal Nou desespera a los vecinos: 'Si quieres que me vaya búscame un piso
- Palma ante el riesgo invisible: cómo la ciudad se volvió vulnerable a las inundaciones
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Despiden a un trabajador de Ryanair por increpar a gritos a una compañera en el aeropuerto de Palma
- La fuga de pisos al alquiler temporal y de habitaciones alcanza niveles máximos en Mallorca
- Un incendio de grandes dimensiones arrasa la nave de una panificadora en Son Castelló