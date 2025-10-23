Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión exterior

España, imán de inversión: Cuerpo defiende en Londres el "buen momento" económico y busca más capital británico

El ministro Carlos Cuerpo viaja a Londres para reforzar la relación comercial y captar fondos en sectores estratégicos (infraestructura, farma y 'ciencias de la vida') mientras apela a las mejores previsiones macroeconómicas para 2025

Carlos Cuerpo participa en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido.

Carlos Cuerpo participa en la Cumbre Empresarial España-Reino Unido. / GUILLERMO GARRIDO - EFE

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aterrizó en Londres con un mensaje claro: atraer inversión real y financiera y consolidar la asociación bilateral con el Reino Unido tras la cumbre entre los presidentes español y británico este verano. En la rueda de prensa recogida en la transcripción oficial, Cuerpo subrayó que España presenta "un buen momento de la economía española" y adelantó que explicará a inversores y analistas "un análisis exhaustivo de la situación actual de la economía española y de las buenas perspectivas que tenemos hacia delante".

El ministro enfatizó cifras que apuntalan su discurso: un stock de inversión bilateral de 150.000 millones y un comercio bilateral en bienes y servicios cercano a 80.000 millones, según la nota oficial de su visita. En ese marco, Cuerpo sitúa a la inversión productiva (greenfield) como vector clave: citó datos que sitúan a España entre los principales destinos de proyectos productivos internacionales en el periodo reciente. Instituciones oficiales y organismos de promoción recuerdan que, según la base de datos de fDi/Financial Times, España ha ocupado un lugar destacado en proyectos greenfield entre 2018 y 2024, lo que refuerza el argumento del ministerio sobre la calidad de la llegada de inversión.

El mensaje macroeconómico que llevará Cuerpo a las reuniones con bancos, analistas y fondos se apoya además en previsiones externas favorables: el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa a España como una de las economías avanzadas con mayor dinamismo en 2025, según las últimas proyecciones del World Economic Outlook; y firmas como BBVA Research y el Panel de Funcas han revisado al alza sus previsiones para 2025-2026, lo que proporciona un aval técnico a la narrativa del ministro.

Cooperación entre Madrid y Londres

En el plano bilateral, la agenda de Cuerpo abarca encuentros con su homólogo Peter Kyle y con la ministra Rachel Reeves, además de un roadshow de startups y reuniones con inversores, en línea con el marco estratégico bilateral que Madrid y Londres acordaron este año para profundizar cooperación comercial y financiera. El Gobierno español, según la nota de prensa oficial, quiere también avanzar en aspectos regulatorios y de movilidad laboral que afectan a empresas y trabajadores transfronterizos.

Con tono promocional pero con datos, la visita persigue transformar el momentum económico en proyectos concretos: más inversión productiva, más financiación para startups y una mayor integración empresarial entre ambos países. Cuerpo cerró su intervención recordando el objetivo: “seguir fomentando esa llegada de inversión a España”, un reto que ahora deberá traducirse en compromisos y anuncios en las próximas 48 horas en la capital británica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  2. Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
  3. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  4. La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
  5. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  6. La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
  7. Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’
  8. El Duque de Ahumada, el buque más moderno de la Guardia Civil, podrá visitarse gratis en Palma este domingo

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Récord de empleo y gasto turístico en Baleares: el crecimiento económico de las islas duplica el de la Unión Europea

Récord de empleo y gasto turístico en Baleares: el crecimiento económico de las islas duplica el de la Unión Europea

Marvel Cosmic Invasion revela dos héroes jugables y planes de lanzamiento en un nuevo tráiler

Marvel Cosmic Invasion revela dos héroes jugables y planes de lanzamiento en un nuevo tráiler

Confinan a estudiantes en la aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat

Confinan a estudiantes en la aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat

El Banco de Sangre organiza campañas de donación esta semana y pide donaciones de los grupos 0 y A negativo

El Banco de Sangre organiza campañas de donación esta semana y pide donaciones de los grupos 0 y A negativo

El PP pide la comparecencia de Marlaska por la crisis migratoria y las "mentiras" sobre Frontex

El PP pide la comparecencia de Marlaska por la crisis migratoria y las "mentiras" sobre Frontex

VÍDEO | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma

VÍDEO | Las fuertes rachas de viento derriban ramas y obligan a cortar el tráfico en el centro de Palma
Tracking Pixel Contents