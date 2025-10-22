Telefónica nombra nuevo consejero a César Mascaraque en sustitución del ‘histórico’ Javier de Paz

Telefónica continúa con los cambios en su consejo de administración en la nueva etapa comandada por Marc Murtra y a las puertas de lanzar el nuevo plan estratégico del grupo para los próximos años. El consejo de administración de la compañía ha aprobado el nombramiento de César Mascaraque como nuevo consejero de la corporación, en sustitución del ‘histórico’ Javier de Paz.

El relevo implica que el consejo de Telefónica pasa de ocho a nueve consejeros con la categoría de independientes (dado que De Paz era el único que tenía la condición especial de “otros externos”), lo que eleva el peso de los miembros independientes al 60% del total. De Paz era el consejero de la compañía con mayor antigüedad, con presencia en el órgano de gobierno de 2006, y es considerado como el enlace oficioso entre la compañía con Moncloa y con el PSOE. Lo empezó a ser en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente y líder socialista, y lo es ahora con Pedro Sánchez al frente.

Murtra ha promovido varios cambios clave en el consejo de administración de Telefónica desde que accedió a la presidencia hace nueve meses. Tras la renovación de calado que supuso la entrada en el órgano de gobierno del Estado español y de Arabia Saudí en calidad de nuevos grandes accionistas del grupo y de Emilio Gayo como nuevo CEO de la corporación, y la sustitución de varios consejeros independientes, ahora procede al relevo de una figura histórica en el órgano de gobierno de la corporación.

De Paz ha enunciado voluntariamente a su posición como consejero tras 18 años, para desempeñar nuevas funciones ejecutivas como director adjunto al Presidente, responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad social Corporativa. Asimismo, mantendrá su actual cargo como presidente no ejecutivo de Movistar Plus +. Guillermo Ansaldo, responsable de Infraestructuras hasta la fecha, permanecerá en el grupo apoyando la transición y como consejero del ámbito de infraestructuras.

Nuevo consejero

César Mascaraque entra en el consejo de Telefónica tras una extensa trayectoria profesional de más de 25 años como emprendedor y empresario en el sector de la tecnología a nivel internacional. Es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona y MBA por Harvard Business School, y actualmente consejero independiente de Telefônica Brasil S.A.

Mascaraque fundó Finexia Ltd en el Reino Unido, una plataforma online de financiación para pymes. Tras su venta en el 2003, se unió a Google Inc. como responsable de desarrollo de negocio para el Sur de Europa y mercados emergentes. En 2008 se incorporó a IAC Search & Media Ltd como Director General de sus operaciones en Europa. En 2012 fundó BPM Marketing Ltd, empresa líder en el desarrollo y comercialización de herramientas de inteligencia artificial para el marketing digital. A lo largo de su carrera profesional, ha sido presidente no ejecutivo de Media Response Group en España y Brasil, miembro del consejo asesor de Seaya Ventures en España y miembro del consejo de MedicAnimal Ltd y Geocast Ltd en el Reino Unido.

El consejo de administración de Telefónica también ha decidido nombrar a Ana María Sala de Andrés nueva presidenta de su comisión de sostenibilidad y regulación, en sustitución de De Paz. Ana María Sala de Andrés su sumó hace unos meses al consejo de Telefónica, tras ser la secretaria del consejo de administración de Indra durante la etapa en que Murtra estuvo al mando del grupo tecnológico y de defensa.

Telefónica prepara un giro estratégico para abrir una nueva etapa. La compañía presentará el próximo 4 de noviembre su nuevo plan de futuro, que tendrá como uno de sus pilares la búsqueda de operaciones corporativas rentables para ganar tamaño en Europa. Las grandes compañías europeas quieren impulsar una ola de fusiones y la nueva Telefónica quiere tener un papel protagonista en la sacudida que viene, con el objetivo de contribuir a la deseada autonomía estratégica de la Unión Europea en sectores clave en respuesta al nuevo entorno geopolítico y económico.