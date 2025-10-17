OHLA y el dueño de Pokerstars pactan 'trocear' Centro Canalejas

Espadas al suelo entre OHLA y Mohari. La constructora y el brazo inversor del fundador de Pokerstars, el israelí Mark Scheinberg, han acordado el reparto y 'troceo' de Centro Canalejas, el complejo ubicado en pleno centro de Madrid, junto a la Puerta del Sol. El 'family office' pasará a convertirse en el dueño del hotel de cinco estrellas operado por Four Seasons y el local alquilado a la firma de lujo Hermès, mientras la compañía controlada por los hermanos mexicanos Amodio se quedará la propiedad de la galería comercial, el foodhall (o zona de restauración) y el aparcamiento.

Según ha adelantado El Confidencial y confirman varias fuentes cercanas a este periódico, el acuerdo ha sido "muy amistoso" y positivo para las dos partes. La realidad es que los dos socios se acercaban a una fecha clave, ya que debían refinanciar la deuda del activo trofeo con un 'pool' bancario liderado por Banco Santander y CaixaBank antes de final de año, un total de 161,7 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que este periódico ha accedido a través de Insight View. El pasivo ha devengado durante este tiempo un interés de Euríbor y un diferencial del 4%. A partir de este momento, el crédito será asumido individualmente por cada uno, el 66% por parte de Mohari y un 33% por parte de OHLA.

En un comunicado conjunto, Mohari y OHLA han señalado que "esta división estratégica de activos permite centrarse a cada una de las partes en sus respectivas áreas de especialización, maximizando la creación de valor y mejorando la experiencia de clientes y visitantes". "Ambas compañías han demostrado un compromiso compartido con la excelencia, el respeto mutuo y una cooperación exitosa, contribuyendo a consolidar la posición de Madrid como mercado de referencia en el ámbito del lujo hotelero y comercial. La operación deberá recibir las autorizaciones habituales y se espera el cierre anets del 31 de enero del próximo año.

Un reparto sin ganadores

La realidad es que con el reparto pactado no se vislumbran grandes ganadores o perdedores. Mohari se hace con la 'joya' del complejo, el hotel de cinco estrellas operado por Four Seasons, a priori un activo trofeo, pero con muchos 'peros' detrás. Sin ir más lejos, el contrato firmado por la antigua propiedad y la cadena canadiense fijó un plazo de duración de 80 años, únicamente revisable por parte de la hotelera cada veinte años, la cual únicamente aporta la marca y su canal de ventas —del cual además factura el 25%—, mientras toda la fuerza laboral de complejo la soporta la propiedad. En 2023, el inmueble empleaba más de 470 trabajadores con un coste laboral superior a los 22 millones de euros, la mayoría en el hotel. En el caso de la tienda de Hermès está integrada en el propio hotel y cuenta con salida a calle. El holding israelí adicionalmente se queda también en propiedad parte de las plazas de garaje.

Por su parte, OHLA será el nuevo dueño del parking que se alquila al público, junto con la galería comercial y la zona del foodhall. Estas dos últimas han sido los talones de Aquiles de Centro Canalejas porque, en el caso de la zona de tiendas, costó mucho arrendar sus locales, aunque ahora la ocupación es más alta que en los primeros años. Por otro lado, la zona de restauración, ubicada en el sótano, ha sido un absoluto desastre. Conceptuada como un mercado, una de las grandes tendencias de ocio en la capital, la realidad es que nunca logró atraer al público, hecho que propició en parte la quiebra de su mayor inquilino, que operaba 16 locales, tal y como desveló este periódico. Actualmente, este espacio está en proceso de desahuciar a los pocos operadores que quedan, con la idea de iniciar su remodelación, ahora con un nuevo concepto.