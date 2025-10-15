Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MATERIAS PRIMAS

El oro pulveriza su récord y supera por primera vez los 4.200 dólares tan solo dos días después de alcanzar los 4.100

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos Unidos, la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés, la depreciación del dólar o la incertidumbre geopolítica son los principales catalizadores para que los precios de este metal precioso marquen nuevos máximos todas las semanas

Lingotes de oro.

Lingotes de oro. / Europa Press

Celia López

Madrid

El oro vuelve a pulverizar un nuevo récord y supera por primera vez los 4.200 dólares por onza tan solo siete y dos días después de haber superado la barrera de los 4.000 y los 4.100 dólares, repectivamente. Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos Unidos, la apuesta de los mercados por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés, la depreciación del dólar o la incertidumbre geopolítica son los principales catalizadores para que los precios de este metal precioso marquen nuevos máximos todas las semanas.

El precio del metal precioso ha llegado a escalar hasta un máximo intradía de 4.235,69 dólares (3.643,81 euros) durante la sesión bursátil asiática tras anotarse una revalorización del 1,74%. No obstante, sobre las 13.50 hora peninsular española, la cotización moderaba su alza al 1,15%.

El activo refugio por antonomasia se ha reforzado después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reconociese este martes que el instituto emisor podría dejar de reducir su balance en los próximos meses y que los riesgos a la baja que pesaban sobre el empleo "parecían haberse elevado".

Amenaza de la guerra comercial

Asimismo, la cotización del oro aún acusa el impacto de la amenaza de Donald Trump de volver a reactivar la guerra comercial con China por el refuerzo de los controles de exportación de tierras raras, medida que Pekín anunció la semana pasada.

Los movimientos en los parqués coinciden, también, con la firma del acuerdo de paz en Oriente Medio que pondrá fin a la guerra en Gaza. De fondo, persisten las rivalidades geopolíticas y la incertidumbre relacionada con el cierre del Gobierno en EE.UU. y los efectos que dicha crisis tenga sobre los tipos y el cuadro macro.

