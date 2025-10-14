Opa
Los clientes del Sabadell que aceptaron la opa del BBVA son solo el 1,1% del capital
EFE
Madrid
Un 97,2% de los clientes del Banco Sabadell que son accionistas de la entidad rechazó la oferta de compra del BBVA y los que la aceptaron representan solo el 1,1% del capital del grupo, según ha informado este martes el primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias