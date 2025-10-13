Palatino compra medio millar de viviendas en Madrid a Grupo Ferrocarril

Palatino Residencial, fondo participado por clientes de banca privada de Bankinter y gestionado por la promotora Vía Ágora, ha cerrado la compra de dos edificios residenciales en construcción en el noreste de Madrid, en el barrio de Valdebebas, que suman más de medio millar de viviendas, operaciones que se cerraron por separado durante junio y julio, según confirman fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO. El vendedor de los activos es la promotora Grupo Ferrocarril.

En total, el fondo de la gestora Bankinter Investment sumará a su cartera 565 viviendas en dos promociones, con cerca de 50.000 metros cuadrados de techo, que están aún en sus primeras fases de construcción y se levantarán sobre suelos de uso terciario, que la ley de 3/2024 de la Comunidad de Madrid permite cambiar a residencial, siempre y cuando se destine a vivienda protegida en alquiler (o VPPA por sus siglas). Se prevé que ambos residenciales finalicen sus obras y empiecen a recibir a los primeros inquilinos durante 2028.

El primer residencial, de más de 326 unidades, se ubica en el norte del barrio, junto al futuro Valdebebas Shopping, centro comercial que aspira a convertirse en el más grande de la capital. Este se promoverá sobre una parcela que en su día compró la andaluza Grupo Insur a la Junta de Compensación de Valdebebas y posteriormente segregó en dos, en una parte apostó por desarrollar un hotel de cuatro estrellas y la otra mitad decidió venderla. Palatino pagará 98 millones de euros por el proyecto.

La segunda promoción, de 239 pisos, está en la zona sur del desarrollo urbanístico, junto a la estación de Metro de la línea 11, según confirman las mismas fuentes. El fondo ha pagado en concepto de adelanto cerca de 21,4 millones de euros, según se desprende en las últimas cuentas de la sociedad matriz del fondo. Aunque no consta el precio final del activo, este podría rondar los 70 millones.

Palatino supera las 2.000 viviendas

Con estas operaciones, el fondo supera ya las 2.000 viviendas en patrimonio, una pequeña parte de ellas ya construidas y en alquiler. Palatino nació con una "cartera semilla" de 1.685 inmuebles: por un lado, compró a Colonial por un complejo de 374 apartamentos en la zona de Méndez Álvaro por 136,5 millones de euros, cuya ocupación supera el 90% —tras triplicar este porcentaje en apenas seis meses—; mientras las viviendas restantes provienen de un plan de colaboración público-privada del Ayuntamiento de Madrid, en el que el vehículo adquirió tres lotes a Culmia (434 unidades), la propia Vía Ágora (425 unidades) —dos de los cuatro edificios ya han sido entregados, con 181 pisos— y a la joint venture de Avintia y Pecsa (452 unidades). Las nuevas incorporaciones elevan la cartera total hasta las 2.250 viviendas en patrimonio.