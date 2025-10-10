Fibwi galardonada con el Premio a la Innovación en las TIC en la II Nit de les Telecomunicacions

Fibwi ha sido galardonada con el Premio a la Innovación en las TIC en el marco de la I Edición de los Premios Baleares de Telecomunicaciones 2025. La entrega del galardón se realizó el pasado jueves 9 de octubre, durante la Cena de Gala de la II Nit de les Telecomunicacions de les Illes Balears, celebrada en el Palma Aquarium.

Este prestigioso reconocimiento, otorgado por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de las Illes Balears (ASETIB), destaca a las empresas que han realizado una contribución significativa al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya sea por sus productos y servicios innovadores en el mercado o por la implantación de procesos de transformación digital. Este galardón se suma al reciente reconocimiento de este mismo mes por parte de Wifidom, que premió a la compañía con el galardón al Mejor Proyecto en Eficiencia Energética y Sostenibilidad por el despliegue de su nuevo router.

El CEO fundador de Fibwi, Francisco Alcalde, recogió el premio en nombre de todo el equipo. Alcalde manifestó: "Recibir el Premio a la Innovación en las TIC de ASETIB es un honor y un fuerte respaldo a nuestra filosofía. En un entorno tecnológico que evoluciona constantemente, nuestro compromiso es seguir a la vanguardia, creando soluciones que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también preparen a la sociedad balear para el futuro digital. Este premio es de todo el equipo de Fibwi, cuyo talento y dedicación hacen posible cada avance."

El evento, que reunió a los principales actores del sector balear, comenzó con un cóctel de bienvenida seguido por una Mesa Redonda sobre la Regulación de la Inteligencia Artificial (IA), destacando la relevancia de la agenda del sector antes de proceder a la entrega de los premios durante la Cena de Gala.

La Junta Directiva de ASETIB, en su fallo, valoró la capacidad de Fibwi para impulsar la digitalización en la comunidad, consolidándola como un referente de excelencia e innovación tecnológica en las Illes Balears.