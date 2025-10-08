Repsol produce por primera vez en Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial

Repsol produce por primera vez en su complejo de Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial. Este nuevo producto, creado a partir de materia prima orgánica, es compatible con cualquier vehículo de gasolina sin necesidad de realizar modificaciones y su uso reduce las emisiones netas de CO2 más de un 70% respecto a la gasolina convencional.

La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Catalunya y se prevé alcanzar las 30 a finales de este año, en ciudades como Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao. De esta forma, la primera petrolera española inicia, así, la ampliación de su oferta de combustibles renovables, al sumar este nuevo producto al Diesel Nexa origen 100% renovable.

Combustibles renovables

Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable. En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.

La fabricación de gasolina renovable a escala industrial ha sido desarrollada por científicos del grupo en colaboración con la multinacional estadounidense Honeywell. La Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable incorpora una "formulación exclusiva, diseñada a medida en el centro tecnológico de la compañía, Repsol Technology Lab, para aprovechar al máximo las prestaciones del motor y mantenerlo en condiciones óptimas".

Mejor fiscalidad

Repsol reclama una fiscalidad ventajosa para estos combustibles, así como el establecimiento de objetivos a largo plazo, como ocurre en los sectores de la aviación y marítimo, lo que permitiría impulsar su demanda. Además de revisar el reglamento europeo que propone la prohibición del motor de combustión en 2035. "Para alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables", afirma la compañía.