Red Eléctrica pide medidas "urgentes" a la CNMC ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha solicitado de forma "urgente" cambios en los procedimientos de operación del sistema eléctrico al detectar riesgo de un nuevo apagón. El operador del sistema ha detectado "variaciones bruscas de tensión" en las últimas dos semanas que pueden "tener impacto en la seguridad del suministro", según explica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un comunicado difundido esta tarde.

El operador del sistema expone "aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico", como ocurrió el pasado 28 de abril. Y relaciona estas variaciones con "cambios bruscos de programa de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión".

Red Eléctrica pone, así, el foco tanto en la generación renovable, como en la generación convencional, a quienes ya culpó del apagón del pasado 28 de abril.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que Red Eléctrica ha informado tanto al Ministerio como a la CNMC de esas recientes variaciones en la tensión "dentro de los límites establecidos" y "aun con un elevado número de grupos convencionales conectados".

El departamento que dirige Sara Aagesen ha pedido a Red Eléctrica que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema. "Como resultado, la CNMC ha iniciado la tramitación de unas medidas coyunturales y acotadas en el tiempo, mientras continúa su labor de supervisión y se termina de desplegar el nuevo procedimiento operativo que permitirá a todas las tecnologías aportar control de tensión", añaden las citadas fuentes.

El organismo que preside Cani Fernández ha decidido sacar una consulta pública 'exprés' este miércoles para modificar cuatro normativas técnicas (conocidas como procedimientos de operación 3.1, 3.2, 7.2 y 7.4.), lo que no significa que los cambios apliquen de forma inmediata, sino que las empresas tienen una semana para leer el documento y realizar sus alegaciones.