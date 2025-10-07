Stéphane Séjourné, responsable de Industria de la UE: "Esperamos que Arcelor cumpla con sus promesas, nosotros hacemos lo que el sector pidió"

La Comisión Europea propondrá hoy reducir las cuotas de importación de acero de la Unión Europea a la mitad y aumentar los aranceles sobre los volúmenes que superen esos niveles hasta el 50% para apuntalar la supervivencia del sector siderúrgico en Europa, con 5.000 empleos directos en Asturias. Los detalles de esa medida los adelanta en una entrevista por cuestionario para LA NUEVA ESPAÑA Stéphane Séjourné (Versalles, Francia, 1985), vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, que acaba de finalizar un viaje a Madrid. El galo espera que ArcelorMittal, que mantiene en el aire sus planes de inversión en Asturias y en toda Europa en hornos de reducción directa de mineral de hierro (DRI) a través de hidrógeno verde y acerías eléctricas, "cumpla con sus promesas". Séjourné, que fue ministro de Asuntos Exteriores en Francia, designado por el presidente de la República Francesa, Enmanuel Macron, es a su vez el comisario europeo que gestiona el expediente del peaje de la autopista del Huerna (AP-66), que la Comisión considera ilegal. Pero opta por no contestar a pregunta alguna sobre el peaje, al ser un procedimiento "abierto y confidencial".

La patronal de empresas siderúrgicas, Eurofer, y los sindicatos del sector afirman que la industria del acero está al borde del colapso. ¿Comparte ese diagnóstico?

Europa tuvo una opción, y elegimos cambiar nuestro enfoque hacia el acero. Debido a la sobrecapacidad global injusta y subvencionada por los Estados, existía el riesgo de un efecto dominó de cierres y despidos, y, en última instancia, la destrucción de nuestra base industrial. Todos sabemos que no se puede reconstruir rápidamente una industria del acero una vez que se ha perdido. Es el momento de "lo que sea necesario" para nuestra industria. No vamos a defraudar a la industria del acero ni a nuestros trabajadores. El anuncio que haremos mañana (por hoy) en Estrasburgo de un nuevo marco para el mercado europeo es exactamente lo que el sector pidió y lo que nuestra economía necesita.

¿Cuándo comenzará a implementarse el Plan de Acción para el Acero y los Metales anunciado a principios de año y qué medidas a corto y medio plazo se aplicarán?

Ya ha comenzado. El endurecimiento de la cláusula de salvaguardia, que redujo las importaciones de acero no europeo en un 15%, ya está en vigor. Mañana (por hoy) damos un paso más con un pilar clave del plan: la nueva cláusula de salvaguardia. Esta medida cambia las reglas del juego. Estamos reduciendo a la mitad las cuotas de acero extranjero y aumentando el arancel sobre el acero que supere esas cuotas. En otras palabras: estamos protegiendo el mercado europeo del acero frente a acero extranjero barato y "sobresubvencionado". La competencia desleal debe detenerse. La ingenuidad se detiene ahora. Europa no puede seguir siendo el único mercado abierto en el mundo.

¿Y cuando entrarán en vigor?

Estas nuevas decisiones son permanentes y se aplicarán tan pronto como los Estados miembros y el Parlamento Europeo las adopten.

¿Y se mantiene la fecha de 2026 para aplicar el "arancel" ambiental?

Por supuesto, en 2026 entrará en vigor el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM), junto con las reformas necesarias para que sea efectivo.

Usted ha dicho que "el acero europeo no es competitivo". ¿Su futuro está limitado al mercado europeo?

Producimos acero de alta calidad en Europa. Y estamos protegiendo nuestro mercado para poder trabajar en la competitividad. Como industria intensiva en energía, el sector necesita energía más barata, con Europa ayudando a proporcionar garantías entre las plantas y los proveedores de electricidad. También significa acero descarbonizado y limpio, que estará claramente definido por la legislación de la UE. Para acelerar la inversión en esta transformación, presentaremos una gran reforma a finales de año para apoyar de manera firme los esfuerzos industriales y de descarbonización.

¿Cómo se incentivará la contratación pública de acero europeo?

Europa establecerá reglas para asegurarse de que las autoridades públicas puedan ir más allá del precio, si así lo desean, y puedan exigir acero limpio o europeo. El dinero de los contribuyentes debe financiar más acero europeo para edificios, autopistas y estaciones europeas; este es el objetivo. Más generalmente, debe ser así siempre que haya intervención pública de cualquier tipo.

¿En qué medida puede la política de rearme de la Unión Europea actuar como palanca para impulsar el sector del acero?. ¿La esperanza está en la pujante industria de la defensa?

Ayudará mucho. El apoyo al acero europeo no se limita al plan de la Comisión Europea. Todas nuestras iniciativas, incluidas las de los Estados miembros que impulsan la demanda, también ayudan a la industria. Entre otras medidas de demanda, estoy preparando legislación para descarbonizar las flotas de vehículos profesionales y estamos trabajando para facilitar la fabricación de pequeños coches eléctricos asequibles en Europa. Todo esto aumentará la demanda dentro de Europa.

ArcelorMittal ha detenido sus principales proyectos de descarbonización en Europa con hidrógeno verde, incluido el de Asturias. ¿Existe la posibilidad de que los reanuden?

No puedo comentar la decisión de la empresa, pero está claro que cuando cumplimos con nuestras promesas, esperamos que ellos cumplan con las suyas.

¿Mantiene la Comisión contacto con ArcelorMittal?

Por supuesto. Desarrollamos todas nuestras iniciativas sobre acero en estrecha discusión con sindicatos y empresas. Estamos haciendo exactamente lo que el sector pidió. Ahora necesitamos acelerar la adopción y la implementación. Así que, si a pesar de lo que estamos proponiendo todavía hay un problema, no lo entenderé. Todo lo que estaba en la lista de deseos del sector es ahora política europea oficial.

¿Habrá cambios en las políticas medioambientales para extender la vida de los altos hornos que usan minerales fósiles?

Necesitamos ser pragmáticos. No podemos seguir cambiando nuestras estrategias solo porque sea difícil. Mantendremos nuestros objetivos de descarbonización, pero estamos estableciendo las condiciones adecuadas para ello.

El apoyo del Fondo de Transición Justa a regiones como Asturias continuará integrado en los fondos Feder

¿Está en riesgo la continuidad de la actividad siderúrgica en regiones como Asturias? ¿Hay motivos de alarma?

Es una situación difícil, no se puede negar. Pero hemos hecho todo lo posible para proporcionar un marco europeo para que regiones siderúrgicas como Asturias prosperen.

Usted se reunió con Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, hace meses en Estrasburgo. ¿Ha mantenido contacto con el Gobierno asturiano desde entonces?

Por supuesto. Es un compromiso que yo y mi equipo más cercano mantengamos contacto con el Gobierno de Asturias y las autoridades nacionales. Es un esfuerzo colectivo.

¿Cree que Asturias está bien posicionada?

Lo he dicho una y otra vez: creo en esas regiones industriales que han sido la columna vertebral de nuestro continente desde la Revolución Industrial. Hay un lugar para las industrias históricas, así como para las "nuevas industrias" en estos territorios.

¿Continuará el apoyo del Fondo de Transición Justa, destinado a regiones europeas muy afectadas por la descarbonización como Asturias?

El apoyo del Fondo de Transición Justa continuará, ya que la transición justa se ha integrado plenamente en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Los Estados miembros tendrán la oportunidad de usar este marco para apoyar a las regiones más afectadas por la descarbonización, incluida Asturias.

Los costes energéticos son claves para la industria europea y especialmente para la asturiana, intensiva en consumo eléctrico. ¿Qué medidas se planean implementar?

Como se dijo antes, la Comisión Europea está implementando activamente medidas para abordar los costes energéticos de la industria europea. Estas incluyen aumentar la producción de energía limpia, mejorar la interconexión de las redes entre regiones y países, y acelerar nuestra transición hacia la energía limpia.

¿Y a corto plazo?

Para finales de este año adoptaremos un paquete europeo de redes y una estrategia de inversión en energía limpia. Las energías renovables y la energía nuclear son fundamentales para lograr energía asequible en el futuro. La dependencia del gas ruso fue una ilusión de energía barata y, a largo plazo, lo mismo ocurre con todos los combustibles fósiles.