Fibwi reconocido por Wifidom en el ICT Solutions Day 2025 por su innovador proyecto de eficiencia energética

Wifidom, mayorista tecnológico especializado en soluciones de conectividad, ha otorgado el premio al Mejor Proyecto en Eficiencia Energética y Sostenibilidad a Fibwi, empresa líder en telecomunicaciones, durante la jornada ICT Solutions Day 2025. El galardón reconoce el liderazgo y el compromiso de Fibwi con la sostenibilidad a través del despliegue de su nuevo router.

El premio fue recogido por Francisco Alcalde, CEO y Fundador de Fibwi, quien expresó su agradecimiento y destacó la importancia de la tecnología como motor del cambio hacia un futuro más sostenible. El proyecto premiado se centra en la implementación del router EX520V, un dispositivo de última generación que ha sido customizado para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y eficiencia energética.

Este nuevo router destaca por varias características clave:

Alto rendimiento y mejora de la experiencia del cliente: El dispositivo garantiza una conectividad superior, optimizando la velocidad y la estabilidad de la red para los usuarios de Fibwi.

Bajo consumo energético: Su diseño avanzado reduce significativamente el consumo de energía, contribuyendo a la disminución de la huella de carbono de la empresa y de sus clientes.

Materiales sostenibles: El router ha sido fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente, alineándose con las políticas de sostenibilidad de Fibwi.

El ICT Solutions Day, que se celebró en el Espacio Downtown de Madrid, es un evento de referencia en el sector TIC que reúne a fabricantes, integradores y profesionales para analizar las últimas tendencias y soluciones tecnológicas. En esta edición, Wifidom ha querido reconocer aquellos proyectos que, como el de Fibwi, demuestran cómo la innovación tecnológica puede generar un impacto positivo y real en el medio ambiente y la sociedad.

"Estamos muy orgullosos de este reconocimiento por parte de Wifidom", afirmó Francisco Alcalde. "Este premio no solo valida nuestro compromiso con la sostenibilidad, sino que también subraya la importancia de invertir en tecnología que beneficie tanto a nuestros clientes como al planeta. El router EX520V es un claro ejemplo de que el alto rendimiento y la eficiencia energética pueden ir de la mano".

El galardón de Wifidom consolida la posición de Fibwi como una empresa de telecomunicaciones que lidera la innovación tecnológica con una visión de futuro responsable y sostenible.