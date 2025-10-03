El COAPI Baleares y la Asociación Apibaleares celebran su tercera Jornada de Puertas Abiertas

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (COAPI Baleares) y la Asociación Apibaleares celebrarán el próximo 7 de octubre su tercera Jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día Mundial de la Vivienda. La cita tendrá lugar en Palma, Menorca e Ibiza, en horario de 10:00 a 14:00 horas, y ofrecerá a los ciudadanos un servicio de asesoramiento gratuito y personalizado de la mano de profesionales colegiados.

La iniciativa tiene como finalidad acercar el sector inmobiliario a la sociedad balear y facilitar que cualquier persona pueda resolver dudas sobre la compra o venta de una vivienda, contratos de alquiler u otros trámites relacionados con operaciones inmobiliarias. Tal como explica el presidente de ambas entidades, José Miguel Artieda, “abrimos las puertas para que los ciudadanos encuentren en nosotros un respaldo profesional. Queremos que sientan que cuentan con un aliado que les acompaña y defiende sus derechos en un sector complejo y a veces difícil de comprender”.

Este año la jornada pone especial atención en el Programa Lloguer Segur, una iniciativa impulsada por el Govern de les Illes Balears en la que el COAPI colabora activamente junto al Colegio de Administradores de Fincas de Baleares. El objetivo del programa es ofrecer mayor confianza en el mercado del alquiler, garantizando la seguridad jurídica de los contratos y aportando tranquilidad tanto a propietarios como a inquilinos. Según Artieda, se trata de un instrumento “clave para aportar certidumbre en un ámbito que genera muchas dudas y donde la información rigurosa es esencial para evitar problemas”.

El COAPI Baleares, fundado en 1969, cuenta con más de cinco décadas de historia como corporación de derecho público. Desde entonces, ha trabajado para velar por la profesionalidad y la ética de los agentes inmobiliarios, además de garantizar buenas prácticas y proteger a los consumidores. Junto con Apibaleares, asociación que también agrupa a agentes de la propiedad inmobiliaria de Baleares, mantiene un compromiso claro con la transparencia y la defensa de los ciudadanos.

La jornada del próximo martes se desarrollará en tres puntos de atención: la sede del Colegio y la Asociación Apibaleares en Palma (C/ General Riera, 44), el espacio habilitado en Menorca (Carrer Es Ramal, 27 – Alaior) y la oficina de Ibiza (Passeig Vara de Rey, 3). Para garantizar una atención personalizada y evitar esperas, será necesario solicitar cita previa en el teléfono 971 75 97 45. Con esta tercera edición de la Jornada de Puertas Abiertas el COAPI Baleares y Apibaleares reafirman su vocación de servicio público y celebran el Día Mundial de la Vivienda acercando a la ciudadanía un asesoramiento profesional, independiente y gratuito en materia inmobiliaria.