El Ibex 35 sigue en máximos de 2007 tras subir un 0,2%

Las principales Bolsas también han abierto la jornada en verde

Paneles informativos del Palacio de la Bolsa de Madrid. / EFE

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,21%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.500 enteros y situarse en los 15.571 puntos hacia las 9.00 horas, tras conocerse que el paro registrado en España bajó en 4.846 desempleados en septiembre, mientras que la Seguridad Social ganó 31.462 afiliados medios.

El principal indicador del mercado español se mantenía también en máximos no vistos desde 2007, tras registrar este miércoles un nuevo récord al cierre, con 15.538,8 puntos.

Bajo el plano 'macro', el Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros en la primera subasta de octubre, que incluye la emisión de los llamados 'bonos verdes', según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el terreno empresarial español, Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, ha cerrado la venta a la compañía de Abu Dabi Masdar de una participación minoritaria equivalente al 49,99% del capital social de EGPE Solar 2, titular de cuatro plantas fotovoltaicas en funcionamiento en España, con una capacidad total instalada de, aproximadamente, 446 megavatios (MW) por 184 millones de euros.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Solaria (+3,36%), ACS (+2,06%), ArcelorMittal (+1,92%) y Acciona Energía, con un avance del 1,24%. En el lado negativo se situaban Redeia, cuyos títulos cedían un 0,23% en la apertura, e Iberdrola, que presentaba un descenso del 0,56%.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en verde. En concreto, París subía un 0,92%; Francfort, un 0,61%; Milán, un 0,46%, y Londres, un 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 0,14% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 65,44 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,11%, hasta los 61,85 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1742 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,253%.

