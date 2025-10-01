Inmobiliario
La compra de viviendas modera su subida al 3 por ciento
EFE
Madrid
La compraventa de vivienda (nueva y de segunda mano) se incrementó un 3% interanual en el segundo trimestre del año y contabilizó 195.737 operaciones, la mayor cifra que se registra desde finales de 2024, según datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Además, con respecto al trimestre anterior, el primero, la compraventa de viviendas aumentó entre abril y junio en mayor medida, un 6,3%. Todo ello, en un contexto marcado por el abaratamiento de la financiación hipotecaria. Con esta subida, hay que remontarse al cuarto trimestre de 2024 para encontrar una cifra tan alta de compraventa de viviendas en un periodo de tres meses (199.300).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- “Devolver algo a los mallorquines”: así quiere un alemán combatir la escasez de vivienda en Mallorca
- Un trabajador muere en Santa Margalida al caerle encima una decena de planchas de hormigón de gran tonelaje
- Shannon de Jesús: 'Hay mucha frustración entre los docentes por la falta de recursos para atender a los niños que necesitan apoyos extra
- Los Bombers rescatan a un conductor atrapado en una carretera inundada en Felanitx
- La administradora del alquiler ilegal Dog Admiral en Palma se jacta de que es 'distinto alquilar habitaciones en mi casa que un piso turístico
- Las fuertes lluvias provocan inundaciones en calles de Selva y otras localidades de la Part Forana
- El cura del oratorio de Porreres se enfrentó al sacerdote de la parroquia
- El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond