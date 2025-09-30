'Big bang' en el mercado eléctrico, ¿por qué habrá precios cada 15 minutos en vez de cada hora?

La crisis energética supuso un ‘máster’ para muchos consumidores sobre cómo se forma el precio de la luz. Y una vez superada, una buena costumbre se ha retenido: la de poner la lavadora en función del precio horario de la electricidad en el mercado mayorista. Pero a partir de este miércoles habrá un nuevo cambio: el precio de la electricidad variará cada 15 minutos, en vez de cada hora. Es decir, en vez de 24 precios al día (uno por hora) habrá un total de 96.

¿Cuándo y a quién afecta?

El 'Big Bang' --como lo llama el sector-- o puesta en funcionamiento del mercado diario en bloques de 15 minutos se realizará simultáneamente y de manera conjunta en todos los países de la Unión Europea, que forman parte del mercado único. Y se producirá este martes, que es cuando se realizará la primera subasta de precios de la electricidad para el día siguiente, el miércoles 1 de octubre, el primer día con precios cuartohorarios.

El origen del cambio emana del Reglamento (UE) 2017/2195, que fue ratificado por el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento y del Consejo, de 5 de junio de 2019, donde se reitera la obligación de implementar el periodo de negociación y liquidación cuartohorario para mejorar la eficiencia del sistema eléctrico de la Unión Europea y la integración de las energías renovables.

¿Por qué se pasa a 15 minutos?

El precio de la electricidad en el mercado mayorista se determina en una subasta diaria en la que vendedores y compradores negocian los precios de la electricidad por intervalos de una hora. El encargado de ordenar las ofertas de generación eléctrica es un algoritmo (Euphoria, se llama), que es común para toda Europa, y lo hace por coste, desde las más baratas (renovables y nucleares) hasta las más caras (combustibles fósiles).

El algoritmo fija el precio en el punto en el que la oferta cubre la demanda y lo hace por periodos horarios, a través de una media. Pero ni el consumo ni la generación es lineal durante ese tiempo. No hace el mismo viento a las 11.00 que a las 11.45, ni el mismo sol a las 16.00 que a las 16.45. Por eso se producen diferencias entre el resultado del mercado diario (oferta y demanda prevista) y las necesidades reales (oferta y demanda real), que se determinan en un segundo mercado, que gestiona Red Eléctrica.

Estas diferencias eran apenas inapreciables hace unos años, pero con la entrada de renovables son cada vez mayores por su naturaleza intermitente, que no permite arrancarlas y detenerlas a voluntad. Y esto se traduce en un sobrecoste en el precio final que los consumidores pagan en su factura de la luz. Eso es precisamente lo que se quiere evitar con ofertas cada 15 minutos: fomentar la flexibilidad del sistema eléctrico permitirá ajustar mejor las previsiones de oferta y demanda a la realidad de producción y consumo.

“Si un parque eólico produce más energía de 6.00 a 6.15 de la mañana que de 6.45 a 7.00, se puede requerir el uso de una central de ciclo combinado para cubrir la demanda. En lugar de que el precio de la hora completa sea fijado por la central de ciclo combinado (es lo que ocurre ahora), el precio solo aumentará durante los cuartos de hora específicos en los que se necesite su apoyo", explica el subdirector de Selectra y experto en energía, Borja Osta.

¿Cómo impacta en la factura?

El cambio se debería traducir en una reducción del coste de la energía para los consumidores, que tienen tarifas de la luz vinculadas al mercado mayorista, como son aquellos que cuentan con la tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Pero también el resto, pues las tarifas libres están vinculadas de una manera u otra al precio del mercado que sirven como referencia. No obstante, en los recibos de los consumidores domésticos se seguirán viendo precios cada hora –el operador del mercado realizará una media horaria sobre los precios cuartohorarios-- como hasta ahora.

Las empresas que consumen más de 50 kilovatios (kW) tienen contadores que registran el consumo en intervalos de 15 minutos, por lo que podrán programar sus operaciones para aprovechar los momentos en los que la electricidad es más barata. “En procesos como la siderurgia, que para unos minutos entre una colada (proceso de fundición del mineral para sacar el acero líquido) y otra, podrán adaptarse. Ahora no será lo mismo empezar a y 10 que a y 15”, reconoce el presidente de la patronal electrointensiva (Aege), Pedro González.