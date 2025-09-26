El BBVA confía en que la opa triunfará y no pagará más en una hipótetica segunda operación

El presidente del BBVA, Carlos Torres, se muestra "absolutamente convencido" de que la opa sobre el Banco Sabadell triunfará y superará el 50 % del capital, por lo que no será necesario ir a una segunda operación en la que, en todo caso, el banco "nunca" ofrecería un precio superior.

En una entrevista a EFE, ha insistido en que la posibilidad de que haya una segunda opa depende "enteramente" de la voluntad del BBVA y, solo en caso de que el banco decidiera llevarla a cabo porque logre más del 30 % del capital pero no el 50%, sería al mismo precio que el actual.

"Una segunda opa no está encima de la mesa", ha afirmado Torres, que ha manifestado que "se están diciendo muchas cosas que están generando confusión".

Según Torres, "esa supuesta segunda opa es muy incierta" y, si con la oferta actual el porcentaje de aceptación fuera de entre el 31 % y el 50 %, dependería enteramente de la voluntad de BBVA de renunciar a la condición de aceptación mínima del 50 %.

Ha añadido que, aunque tienen la posibilidad legal de renunciar a esa condición, el BBVA, como ha recogido en el suplemento al folleto de la opa, no tiene ninguna intención de hacerlo.

También ha dicho que no tiene "ningún sentido" que los accionistas del Sabadell esperen por si se produjera esa "incierta" segunda opa, porque no tendrían ningún atractivo frente a la oferta actual, ni en precio, ni en plazo ni en fiscalidad.

La hipotética segunda opa, ha insistido, sería siempre al mismo precio que la oferta actual que el BBVA ha presentado y el banco no procedería a esa segunda oferta si el precio "no es el mismo".

En ese supuesto, el BBVA propondría el precio de la segunda oferta, que calcularía como el contravalor en efectivo de la oferta actual, como establece el artículo 9 del real decreto de opas, y sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien debería confirmar dicho cálculo.

Torres ha subrayado que tampoco habría una ventaja en los plazos porque la segunda opa hay que tramitarla y tardaría meses en ser efectiva, ni tampoco en la fiscalidad, pues al tener que ser en efectivo el accionista en España tributaría por las plusvalías.

Apoyo generalizado de los grandes accionistas

Respecto al grado de aceptación de la opa hasta el momento, ha afirmado que los accionistas institucionales han mostrado "un apoyo generalizado", aunque su aceptación formal se conocerá solo al final.

En cuanto a los pequeños accionistas, ha añadido que los particulares están ya aceptándola, pero no da cifras todavía "porque son muy preliminares".

Una semana después de que el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, dijera que ni un solo accionista particular cliente del banco había acudido a la oferta, Torres asegura que puede "confirmar que están viniendo accionistas de Sabadell y clientes del Banco Sabadell a canjear sus acciones y a aceptar la oferta en nuestras oficinas".

Sobre la intención del banco catalán de distribuir un dividendo extraordinario de 2.500 millones a principios de 2026 tras la venta de su filial británica, TSB, Torres ha señalado que el BBVA ofrece a los accionistas del Sabadell "una fuente de dividendo futuro muy superior" frente a la alternativa de quedarse en un banco que será más pequeño y menos diversificado por la venta de TSB.

"Un banco con todos los huevos en la misma cesta", ha añadido Torres en alusión al Sabadell.

Por eso, ha invitado a todos los accionistas de la entidad catalana a aceptar la oferta del BBVA, que ha calificado de "excepcional", ha agregado que "no hay tiempo que perder" y les ha pedido que "no lo dejen para el final".