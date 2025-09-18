El Govern y la FUEIB impulsan Grans Actius i Grans Proactius para garantizar la inclusión digital en las Islas Baleares

La Dirección General de Innovación y Transformación Digital del Govern de les Illes Balears y la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) han presentado hoy, en la sede de Sa Riera, los programas Grans Actius i Grans Proactius. Se trata de una iniciativa gratuita financiada con fondos europeos –NextGenerationEU– que tiene como objetivo reducir la brecha digital y garantizar que la ciudadanía y los profesionales de las Islas accedan a una formación digital de calidad.

Ambos programas comparten la misma filosofía: ofrecer formación rigurosa, práctica y aplicable al día a día, con la voluntad de dar respuesta a los retos digitales actuales y futuros.

La directora de los programas, Layla Serra, explicó sobre Grans Actius que:

“Hoy podemos decir con orgullo que el programa Grans Actius es una realidad en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, llegando a 40 municipios con más de 80 ubicaciones activas. En total, contamos con más de 185 grupos abiertos a todo el público y con un total de 280 grupos simultáneos repartidos por todas las islas”.

Por otra parte, también comentó sobre Grans Proactius que “va dirigido a profesionales de todas las edades que quieren crecer, actualizarse y destacar en un mercado laboral donde el 90 % de los puestos de trabajo ya requieren competencias digitales”.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, señaló que:

“En una época marcada por la tecnología, en la que todo evoluciona tan rápido y cada día nos ofrece nuevas posibilidades, no todo el mundo tiene acceso a los medios para afrontar los cambios. Reducir la brecha digital, que sobre todo afecta a las personas mayores, es uno de los grandes objetivos de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital”.

Para González, “reducir la brecha digital no es una opción, sino una prioridad para nuestro Govern, que se enorgullece de impulsar estos cursos”.

Por su parte, la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco, destacó la importancia de un programa que ya ha puesto en marcha 6.500 acciones formativas. “Gracias a la Dirección General de Innovación y Transformación Digital por la iniciativa y por confiar en la gestión de la FUEIB para llevarla a cabo”.

El acto contó con la presencia del Personal Docente Investigador de la Universidad de las Islas Baleares, que ha elaborado los contenidos de los cursos, así como representantes de los municipios donde se imparten las formaciones, del Consell de las Islas, de ayuntamientos, asociaciones de personas mayores y centros colaboradores.

Grans Actius i Grans Proactius: programas que acompañan toda una vida digital

Grans Actius está dirigido a personas mayores de 55 años y ofrece formación adaptada para mejorar las habilidades digitales básicas. El objetivo es favorecer su inclusión social y autonomía, facilitando el acceso a trámites en línea, gestión de la identidad digital y seguridad en internet.

Grans Proactius está destinado a profesionales de todas las edades y empresas que quieren profundizar en el uso de herramientas digitales avanzadas para aumentar la competitividad y la innovación. Su oferta incluye cursos en ámbitos clave como la inteligencia artificial generativa, ciberseguridad, visualización de datos o el Building Information Modeling (BIM). También destaca Digitalment, un programa específicamente diseñado para personas de entre 50 y 65 años que quieren actualizarse y adquirir competencias digitales avanzadas.

Los cursos son gratuitos y se llevan a cabo en diferentes ubicaciones de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las inscripciones ya están abiertas a través de las webs oficiales: