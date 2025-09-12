Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DATOS

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos

"Hasta finales de julio de 2025, el número de puntos de carga para vehículos eléctricos en China había alcanzado más de 16,69 millones de unidades, lo que representa un aumento del 53% interanual"

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos, reforzando la infraestructura para una movilidad más limpia y la transición hacia una sociedad cero carbono

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos, reforzando la infraestructura para una movilidad más limpia y la transición hacia una sociedad cero carbono / CMG

CMG

Hasta finales de julio de 2025, el número de puntos de carga para vehículos eléctricos en China había alcanzado más de 16,69 millones de unidades, lo que representa un aumento del 53 % interanual, según datos publicados el viernes por la Administración Nacional de Energía (NEA).

La cifra incluye 4,202 millones de unidades de carga públicas y 12,494 millones de unidades privadas, mostrando un incremento interanual del 38% y del 58,8%, respectivamente.

China construirá una nueva infraestructura energética para una sociedad cero carbono y acelerará el desarrollo de un nuevo sistema eléctrico para impulsar la transformación continua del sector energético del país durante el período del 15º Plan Quinquenal (2026-2030).

Además, el aumento de la infraestructura de carga refleja el compromiso de China con la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones de carbono. Este despliegue masivo no solo facilita la adopción de vehículos eléctricos por parte de los consumidores, sino que también impulsa la innovación en baterías, almacenamiento de energía y sistemas inteligentes de gestión de carga.

Los expertos señalan que la expansión de los puntos de carga será clave para alcanzar la neutralidad de carbono, estimular la economía verde y consolidar a China como líder mundial en la transición energética. Se espera que la infraestructura continúe creciendo de manera sostenida para cubrir tanto áreas urbanas como rurales, garantizando la accesibilidad de la carga en todo el país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
  2. El jubilado mallorquín que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar a Mallorca
  3. Jaime Anglada recibe el alta en el hospital de Son Espases
  4. Ha dicho adiós al mundo de la televisión y ahora trabaja en el aeropuerto: así es la nueva vida de este conocido rostro de Mediaset
  5. Comercios y bares mallorquines se sienten expulsados de las mejores zonas de la isla
  6. Muere el doctor Antoni Borràs, profesor titular del Departamento de Física de la UIB
  7. Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
  8. Palma, entre el turismo y la pérdida de identidad: se acumulan las críticas a la ausencia de rótulos en mallorquín y negocios locales

El Consell dedica la Diada de Mallorca al poema "El Pi de Formentor" por su 150 aniversario

El Consell dedica la Diada de Mallorca al poema "El Pi de Formentor" por su 150 aniversario

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos

China supera los 16 millones de puntos de carga para vehículos eléctricos

Así es el espectáculo del Gran Circo Acrobático Chino que aterriza en Barcelona

Así es el espectáculo del Gran Circo Acrobático Chino que aterriza en Barcelona

Taylor Swift acepta declarar en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Taylor Swift acepta declarar en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

El derribo del viejo hospital de Son Dureta termina este sábado

El derribo del viejo hospital de Son Dureta termina este sábado

Feijóo critica que se minimice el asesinato de Charlie Kirk por razones ideológicas: "El ultra eres tú"

Feijóo critica que se minimice el asesinato de Charlie Kirk por razones ideológicas: "El ultra eres tú"

Alcaraz recibe los mismos elogios que Nadal

Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"

Los padres del CEIP de Son Sardina seguirán sin llevar a sus hijos indefinidamente y exigen la presencia de Prohens y Vera: "No han garantizado la seguridad de los menores"
Tracking Pixel Contents