Sánchez celebra la botadura de la F-111 Bonifaz, un "estandarte" de la capacidad de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves la botadura de la fragata F-111 Bonifaz, primera unidad de la serie F-110 construida para la Armada y un "estandarte" de la capacidad tecnológica de España, así como del "compromiso" con la seguridad, tanto europea como internacional.

"Les va a permitir cumplir sus misiones con todas las garantías", ha dicho el jefe del Ejecutivo en la solemne ceremonia amadrinada por la reina Sofía y celebrada este jueves en el astillero de Navantia en Ferrol.

"Os pido que sigamos avanzando, porque esto es solo el principio", ha dicho además Sánchez, para, a continuación, apuntar que por vez primera en la historia "tenemos todos los ingredientes" para "una nación abierta, una nación próspera y, no les quepa duda, una nación industrial".

"España es y será una nación que quiere abrirse más" en unos tiempos "de muros y de aranceles" en los que muchos países, ha manifestado Sánchez, están "virando hacia el aislamiento o hacia el proteccionismo".

"Hoy inauguramos un símbolo de todo ese progreso, una fragata de última generación en la que cristalizan el esfuerzo de la ciencia y del talento de todo un país", gestada en una ciudad, Ferrol, que ha sabido "resistir" e incluso "resucitar".

Bajo la atenta mirada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, la ferrolana Yolanda Díaz, el presidente ha añadido que "esto que estamos viviendo es solo el comienzo de nuestra gran revolución industrial, tan necesaria para muchos territorios de nuestro país, como Ferrol, como Galicia".

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha deseado "buena mar y viento favorable" a la Bonifaz, en un acto que echó el telón con la moderna fragata flotando sobre las aguas de la ría.